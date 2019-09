Strana exprezidenta Kisku si zvolila, kto ju povedie do volieb (minúta po minúte)

Na košickom sneme sa rozhodne aj o volebnom programe.

28. sep 2019 o 13:54 (aktualizované 28. sep 2019 o 14:45) SITA, Michal Lendel

KOŠICE. Počas sobotného ustanovujúceho snemu strany bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí sa rozhodne, kto ju povedie do parlamentných volieb.

Okrem voľby jej predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva je na programe sobotňajšej akcie v Košiciach i schválenie volebného programu.

Strana, ktorá sa na politickej scéne objavila v polovici júna, sa má podľa posledných prieskumov šancu dostať do parlamentu.

V prieskumoch agentúry AKO a agentúry Focus, ktorých výsledky boli zverejnené začiatkom a v polovici septembra, by získali kiskovci 8,8 %, respektíve 6,5 % hlasov.

15:17 - Minútu po minúte sme ukončili.

15:16 - V strane budú mať funkciu podpredsedov Jana Žitňanská, Juraj Šeliga,Vladimír Ledecký, Veronika Remišová a Michal Luciak, ktorých nominoval Kiska.

15:15 - Podľa neoficiálnych informácií bol Andrej Kiska jednohlasne zvolený do čela strany.

14:45 - Snem pokračuje za zatvorenými dverami. Delegáti rozhodnú, kto povedie stranu do volieb, a hlasovať sa bude aj o volebnom programe. Na 16:30 je naplánovaná tlačovka.

14:37 - Hlina predpokladá vo voľbách náročný zápas - no očakáva zmenu. "KDH chce spolupracovať s normálnymi štandardnými politickými stranami. Mám pocit, že tu taká dnes vzniká," povedal.

14:28 - Beblavý uviedol, že prostredníctvom agentúry Focus sa opýtali svojich voličov, či by súhlasili s vytvorením koalície Spolu/PS a Za ľudí. Až 80 % voličov strany Spolu/PS a 90 % voličov Za ľudí by s tým súhlasilo. Predpokladaný spoločný zisk by mal byť vyše 21 %.

14:25 - Prítomným sa prihovoril zástupca strany Spolu/PS. Beblavý povedal, že chce spolupracovať so stranou exprezidenta.

14:23 - Kiska nevylúčil vytvorenie koalície, pokiaľ to zvýši šance na úspech v boji proti Smeru.

14:22 - Na snem do Košíc prišli i predstavitelia niektorých opozičných strán. Alojz Hlina z KDH či Miroslav Beblavý zo strany Spolu/PS.

14:21 - Slovensko podľa bývalého prezidenta vždy vedelo zabrať v rozhodujúcich okamihoch. „Som presvedčený o tom, že sa tak stane aj v parlamentných voľbách v roku 2020. Nebojme sa, nemajme strach, my to spoločne dáme. Našou úlohou totiž je priniesť svetlo, víziu a nádej. Sme tím ľudí, ktorí majú svoj vlastný silný príbeh, ktorí obstáli v ťažkých situáciách a vedeli sa postaviť na stranu dobra, pravdy a spravodlivosti,“ konštatoval exprezident.

14:20 - "Aj keď často bojujeme o rovnakého voliča, používajme pri tom férové nástroje. Musíme spolupracovať, ale to, či má byť spolupráca pred voľbami alebo po voľbách, na to používajme zdravý rozum," povedal líder strany Za ľudí.

14:19 - Podľa Kisku neexistuje ľavicové alebo pravicové Slovensko, konzervatívne či liberálne, je iba jedno Slovensko. Vyzval, aby bol každý rozumne pravicový i ľavicový, liberálny i konzervatívny. Vyzval opozičné strany na spoluprácu.

14:18 - Strana Za ľudí chce byť tmelom medzi stranami - nechce rozdeľovať, ale spájať.

14:12 - Kiska poďakoval prítomným, že sa rozhodli spojiť svoje meno so stranou Za ľudí. Za cieľ si strana dala poraziť Smer a vziať mu krajinu späť pre ľudí.

14:03 - Bol by rád, keby každý región mal vlastného zástupcu v parlamente, preto mieni dosiahnuť zmenu vo volebnom systéme.

14:01 - Kiska plánuje venovať pozornosť všetkým regiónom, nie iba Bratislave.

14:00 - "Aké máme vzdelanie, tak bude vyzerať naša krajina o desať - 20 rokov. Za posledných viac ako desať rokov sa podpora štátu venovala hromadnému zamestnávaniu v priemyselnej výrobe. Zabudlo sa, že ak nevytvoríme finančné stimuly pre podniky s vysokou pridanou hodnotou, pre domáce startupy a talenty, výskumné a vedecké podniky, tak naši ľudia nikdy nezarobia toľko ako v Nemecku či v Belgicku," zdôraznil.

13:59 - V Košiciach už dnes podľa Kisku malo stáť rekvalifikačné centrum. A takéto zariadenie by malo pôsobiť vo všetkých regiónoch, kde hrozí, že s prichádzajúcou krízou môže dôjsť k masívnemu prepúšťaniu. Podľa Kisku Slovensko premrhalo dobré časy a v súčasnosti nie je pripravené čeliť kríze.

13:58 - K schvaľovanému programu, s ktorým chce ísť strana do volieb, uviedol, že nechce, aby bolo Slovensko iba výrobnou linkou.

13:56 - Vo voľbách chce strana získať dvojciferný výsledok.

13:50 - Vo svojom príhovore zdôraznil, že Slovensko za 30 rokov postupne niekto ľuďom ukradol. To plánuje zmeniť. "Slovensko vždy vedelo zabrať v ťažkých dobách a verím, že tomu tak bude i v parlamentných voľbách," povedal Kiska.

13.45 - Snem v košickej Kunsthalle sa začal slovenskou hymnou, neskôr sa slova ujal Andrej Kiska.