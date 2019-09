Mali ho súdiť za vraždu, skončil na psychiatrii

Sekerou dobil strýka, trestné stíhanie pre nepríčetnosť zastavili.

30. sep 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. V uplynulých dňoch prišla väznica na Floriánskej ulici o jedného nocľažníka. Bol ním 34-ročný Daniel Dz. z Trebišova, pôvodne obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Prepustený bol z väzby, no nie na základe rozhodnutia súdu, ktorý by vyhovel žiadosti Zemplínčana. Stalo sa tak na základe príkazu Krajskej prokuratúry Košice, ktorá tak vyhodnotila výsledky vyšetrovania.

Daniel však nepobudol na slobode ani na okamih. Z jedného zamrežovaného ústavu - väzenského, bol presunutý do iného - zdravotníckeho.

Na strýka so sekerou

Daniel bol trestne stíhaný pre konanie, ktorého sa dopustil koncom júla 2019 v obci Kysta v okrese Trebišov.

Podľa znenia obvinenia na pozemku rodinného domu na Hlavnej ulici sekerou, ktorej porisko meralo 90 cm a čepeľ mala šírku 12 cm, úmyselne usmrtil svojho 57-ročného strýka Ladislava K.

Viacerými údermi mu spôsobil také vážne zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom.

Išlo najmä o zásahy do hlavy a hornej časti tela.

Obeť na mieste zomrela.

Lieky neužíval

Na Okresnom súde Košice II, ktorý rozhodoval o návrhu prokurátora na vzatie Daniela do väzby, uviedol, že on nie je agresívny typ a v prípade, ak by ho súd ponechal na slobode, určite nikam neutečie a bude súčinný pri vyšetrovaní.

Na margo útoku na strýka Daniel uviedol, že ten ho neustále šikanoval, prenasledoval a oháňal sa nožom. Popísal, akým spôsobom na strýka zaútočil, čo urobil s telom a že potom z domu odišiel na ihrisko. Keď sa o 20 minút vrátil, už tam boli policajti, ktorým povedal, že strýka zabil on.

Daniel na súde dodal, že z paranoidnej schizofrénie, ktorú nadobudol vtedy, ako bol v jednom byte napadnutý, sa už vyliečil. No priznal aj to, že už dva mesiace neužíva lieky, ktoré mu psychiatrička predpísala. Urobil tak svojvoľne, lebo mal pocit, že ich už nepotrebuje.