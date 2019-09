Film Casino.sk odhalil nástrahy žurnalistiky. Na novinára namieria zbraň

Scenár písali dávno predtým, ako na Slovensku zabili žurnalistu.

KOŠICE. Rok 2019 priniesol so sebou dva filmy, ktoré sa nenakrúcali, tak ako to zvyčajne býva, v Bratislave, ale na východnom Slovensku.

Po nedávno premietanej smiešno-smutnej Loli paradičke prišiel v závere týždňa do kín trochu iný žáner.

Dielo Košičanov

Dráma Casino.sk sprevádza dvomi hlavnými líniami – poker story z kasína a svet politiky.

Aj keď tieto dve témy zdanlivo nesúvisia, prelínajú sa v samotnej podstate.

Politika je totiž tiež istou formou hazardu. Tak ako v hre, aj v politike možno podvádzať a hrať na viacero strán.

Tvorcami filmu sú známe košické umelecké mená.

Režíroval ho Ján Sabol, ktorý sa taktiež podpísal pod scenár, spolu s Petrom Himičom a známym maďarským autorom divadelných hier Istvánom Kerékgyártóm.

Všetko ide ďalej

Peter Himič na košickej premiére v kine Úsmev povedal, že ich zámerom nebolo vytvoriť politický triler.

„Je pravda, že nastoľuje politické témy a poukazuje na prerastanie politických štruktúr. Ak sa tam aj niekto z našich politikov nájde, snáď to aj niektorým pohne a pochopí, že takto sa donekonečna nedá. To by som považoval za úspech. Chceli sme najmä ukázať, že sa za tie roky toho v podstate až tak veľa vo verejnom živote nezmenilo a všetko ide ďalej. Tak ako vo svete politiky, aj pri hráčskom stole si medzi sebou všetci vzájomne klamali.“

Diskusie o závere

Film pracuje aj s témou investigatívnej žurnalistiky a úlohou médií v spoločnosti.

V jednej zo scén na novinára najatí zabijaci namieria zbraň.

Scenár sa rodil počas dvoch rokov a dopísaný bol ešte pred vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.