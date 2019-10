Petrovčik po kauze u Beblavého končí. Hovorí o dohode, strana o vylúčení

Vo funkciách chce zotrvať ako nezávislý.

1. okt 2019 o 0:00 Michal Lendel

Beblavý prišiel v decembri 2018 podporiť Petrovčika pri jeho nástupe do funkcie starostu Starého Mesta, do ktorej kandidoval za stranu Spolu.(Zdroj: jog)

KOŠICE. Starosta košického Starého Mesta Igor Petrovčik, ktorý je zároveň mestským i župným poslancom, už nie je súčasťou strany Spolu-občianska demokracia (Spolu).

Stranu, ktorá má podľa prieskumov v koalícii s Progresívnym Slovenskom šancu uspieť v parlamentných voľbách, opustil Petrovčik počas víkendu.

Ešte koncom augusta bol pritom súčasťou jej predsedníctva a bol aj jej krajským koordinátorom.

V strane neustál kauzu konkurzu

Opustenie strany dal Petrovčik do súvisu s kauzou konkurzu jeho majetku ešte z čias podnikania.

Denník Košice:dnes upozornil, že konkurz nebol ani po 12 rokoch uzavretý, správkyňa konkurznej podstaty jeho majetku Alexandra Chapčáková Petrovčikovi v celom jeho priebehu nesiahla na plat a politik ju neinformoval o žiadnych zmenách vo svojom majetku ani príjmoch.

Petrovčik pritom od nástupu do funkcie starostu zarábal 3 063 eur. Ďalšie príjmy tvorili jeho odmeny ako poslanca mesta i župy.



Košice:dnes informoval aj o väzbách medzi Petrovčikom a nedávno odvolanou správkyňou Chapčákovou. Tá je stále prednostkou Mestského úradu v Prešove.

Starosta hovorí o dohode, strana o vylúčení

V piatok sa mal Petrovčik stretnúť s lídrom strany Spolu Miroslavom Beblavým.

„Nebolo to nijako dramatické. Na stretnutí sme si to s predsedom vydiskutovali. K môjmu ďalšiemu pôsobeniu v strane som sa mal vyjadriť do konca víkendu, čo som aj urobil. Členom Spolu tak nie som od nedele,“ uviedol starosta.

Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že nechce, aby bola strana naďalej traumatizovaná jeho „súkromnými vecami“.

Svoj odchod vníma ako vzájomnú a korektnú dohodu.

Iné videnie situácie má však samotná strana.