Matka s deťmi žije v karavane na košickom parkovisku

Nevidí na tom nič zlé, na západe je to vraj bežné.

1. okt 2019 o 13:17 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Búrku nevôle u viacerých Košičanov vyvolal karavan na Kurskej ulici v Košiciach.

Upozornili na to, že v ňom už niekoľko týždňov žije matka s dvoma deťmi.

Nepovažujú to za štandardné a majú obavy, či deti netrpia.

Problémy odmieta

Zuzanu Antolovú, ktorá v karavane býva, sme navštívili. Povedala nám, že žiaden problém nemá, všetci sú v poriadku a jej sa takýto spôsob života páči.

„Čoskoro odchádzame, predpokladám, že v sobotu. Dcérka tu navštevuje materskú školu. My žijeme v Belgicku, prišli sme len prenajať byt, ktorý máme v Košiciach, a vraciame sa za manželom. Na parkovisku na Kurskej sme od 6. septembra. Na Slovensku sme boli na návšteve, mali sme tu povinnosti, u starých rodičov sme nechceli bývať. Máme radi súkromie,“ vraví Zuzana.

Problémy, ktoré by ju doviedli k takémuto životu, zásadne odmieta. Tvrdí, že všetko je len o životnom štýle.

„Najprv sme dávali byt na Adlerovej ulici do poriadku, konečne sa nám ho podarilo prenajať. A zostali sme ešte v meste, pretože sme si chceli užiť košickú škôlku a slovensky hovoriace deti. Staršia dcéra ju navštevuje a ja mám pocit, že to potrebuje. V Belgicku ju síce naučia básničky, ale ja im nerozumiem dokonale, tak chcem, aby moje deti mali vzťah k domovine aj po tejto stránke.“

Karavan je lacnou voľbou k úspore

Do Košíc prišli na Veľkú noc, potom na konci školského roka išli na mesiac do Belgicka a vrátili sa späť.

Karavan si kúpili za 3 000 eur a cítia sa v ňom komfortne.

Z Košíc sa poberú do Prahy a naberú smer Belgicko.

Parkovanie karavanu a bývanie v ňom na sídlisku však nie je v našich končinách bežné.

„Možno to tu ľudia vnímajú ináč. Ale my sme na tomto mieste kvôli nádhernému výhľadu na celé Košice. Toto hocikde nenájdete. Nie sme ani prví, ani poslední. V Belgicku má asi každý druhý človek karavan.“

Spôsob života v obytnom prívese je podľa Zuzany výnimočný.

„Život gombička. Je síce ťažšie nosiť sem vodu, ale zvládam to. Chodievam po ňu do Tesca a čerpám ju do suda. Pre ženu je náročnejšie čistiť záchod, ale inak fajn. Máme všetko, čo potrebujeme k životu - kuchynku, sprchu, záchod. Som kvázi na dovolenke a nemusím vyhľadávať reštaurácie, čo je úsporné. Máme tu aj piecku na vykurovanie či ohrev vody. Keď ma to tu prestane baviť, idem ďalej. Navyše, týždenne ušetrím aj dvesto eur oproti podnájmu v Belgicku. Keď si k tomu prirátam, že košický byt nás vyšiel 74-tisíc eur a budem ho splácať celý život, tak je to aj výhodné.“

Zuzana: Boli tu policajti, nič zlé nerobíme

Skontrolovať, či je všetko v poriadku, boli aj policajti.

Zobrala to v pohode, tvrdí, že nič zlé nerobí, preto sa nemá čoho báť. Ani v noci. Vraj stretáva len dobrých ľudí.