Do Košíc zavítala americká astronautka Mary Ellen Weber

Bola súčasťou posádky raketoplánu Discovery v júli 1995.

1. okt 2019 o 12:57 Rado Mlýnek

KOŠICE. V týchto dňoch je na niekoľkodňovej návšteve Slovenska americká astronautka Mary Ellen Weberová, ktorá absolvovala dva lety do vesmíru.

Prvý osemdňový let absolvovala na palube raketoplánu Discovery v júli 1995, druhý raz letela do vesmíru raketoplánom Atlantis, a to v máji 2000.

V rámci návštevy Slovenska zavítala aj do Košíc, kde mala v utorok dopoludnia prednášku pre vysokoškolských študentov.

Mary Ellen Weberová má slovenských predkov. Na otázku, či nejakých príbuzných v rámci terajšieho pobytu na Slovensku navštívila, odpovedala s úsmevom, že ich najprv musí „dohľadať".