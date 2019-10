Zamestnanca Leteckej fakulty zabil elektrický prúd

Tragédia sa stala v stredu popoludní, podľa dekana mu asi prišlo zle.

2. okt 2019 o 17:56 Kristián Sabo

KOŠICE. V budove Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa stala v stredu popoludní tragédia.

Zamestnanca, ktorý bol okrem iného aj revíznym technikom, zabil elektrický prúd.

V miestnosti bol v čase nešťastia sám a jeho nevládne telo objavili zamestnanci.

Okamžite privolali záchranku a políciu. Mužovi sa však už pomôcť nedalo.

Dekan: Zrejme mu prišlo zle

Z udalosti je zdrvený dekan leteckej fakulty Stanislav Szabo.

„Žiaľ, zo zatiaľ nezistených príčin došlo k zásahu nášho zamestnanca elektrickým prúdom. Ten bol pre neho smrteľný,“ povedal nám.

Doplnil, že momentálne sú na mieste všetky záchranné zložky, vrátane polície.

„Prebieha vyšetrovanie. Kolega u nás pracoval dva roky, bol technikom Katedry leteckej technickej prípravy, ktorá sa zaoberá leteckou elektrotechnikou. Išlo o skúseného pracovníka, revízneho technika so všetkými povoleniami a skúškami na prácu s elektrickými zariadeniami.“

Podľa dostupných informácií ide o šesťdesiatnika, ktorý s elektrinou pracoval celý život.

„S najväčšou pravdepodobnosťou mu prišlo zle a následne došlo k dotyku s elektrinou. To však definitívne ukáže až vyšetrovanie. V miestnosti bol sám. Je to pre nás absolútne nepochopiteľné. Sme v šoku. Bol to mimoriadne zodpovedný pracovník. Nerád by som špekuloval o tom, čo sa skutočne stalo.“

Vyšetruje polícia aj inšpektorát práce

„V tejto chvíli môžem potvrdiť, že sa na mieste nachádzajú aj príslušníci Policajného zboru, ktorí túto nešťastnú udalosť dokumentujú aj za prítomnosti pracovníkov z Inšpektorátu práce. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu usmrtenia, bližšie informácie však v tejto chvíli nie je možné poskytnúť,“ povedala nám podvečer krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Na miesto prišiel obhliadajúci lekár, ktorý určí presnú príčinu smrti.