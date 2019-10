Výstavba v Košiciach zdražie, za štvorák vyberie mesto najvyššiu sadzbu

O prerozdelení výnosov medzi samosprávy sa má rozhodnúť v decembri.

3. okt 2019 o 14:00 (aktualizované 3. okt 2019 o 15:05) Michal Lendel

KOŠICE. Od nového roka zaťaží developerov, ale i fyzické osoby, nový poplatok, ktorým chcú samosprávy zabezpečiť svoj rozvoj.

Poplatok sa dotkne novej výstavby, ktorá je plánovaná na území mesta.

Túto povinnosť schválil stavebníkom košický parlament vo štvrtok na svojom rokovaní.

Stavebník zaplatí 35 eur za štvorák

Výška poplatku, ktorý je zavádzaný Všeobecne záväzným nariadením (VZN), bude závisieť od podlahovej plochy stavby v jej nadzemnej časti, funkcie budovy a miesta, kde bude stáť.

Pre väčšinu stavieb na celom území mesta je určená sadzba 35 eur za štvorcový meter.

Ide o najvyššiu sumu, ktorú zákon umožňuje vyberať.

Do tejto kategórie sú zaradené stavby na bývanie, podnikanie, priemysel či administratívu.

Nižšiu sadzbu 7 a 3,5 eura za štvorcový meter zaplatí investor v prípade výstavby budovy mimo košického centra, ktorej využitie bude súvisieť s poľnohospodárstvom alebo vodným hospodárstvom.

Pri výpočte konečnej sumy sa odpočíta sadzba za 60 metrov štvorcových, čím sa má zmierniť dopad na menších stavebníkov, ktorí budú žiadať stavebné povolenia napríklad k rodinným domom.

Ako uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý bol aj predkladateľom tohto návrhu, výnos z tohto poplatku môže použiť samospráva iba na kapitálové investície na stavbu, prípadne na pozemky, pre škôlky, školy, sociálne bývanie, nemocnice, cesty, parkoviská, verejné osvetlenie či zeleň.

Výnos chcú rozdeliť medzi mesto a miestne samosprávy

Radnica podľa jej primátora odhaduje ročný výnos od 500-tisíc do milióna eur .

Polaček doplnil, že s týmito peniazmi je možné počítať najbližšie v roku 2021.

Pripomenul tiež, že pokiaľ investor nezačne svoj projekt stavať do dvoch rokov od získania stavebného povolenia, samospráva je povinná mu vyplatené peniaze vrátiť.

Najväčšia diskusia sa medzi vedením mesta a mestskými poslancami, z ktorých sú viacerí i starostovia košických mestských častí (MČ), rozpútala v otázke prerozdelenia výnosu.

Túto otázku má podľa zákona o poplatku za rozvoj definovať v prípade Košíc štatút mesta.

Podľa viacerých poslancov mala byť zmena v štatúte mesta riešená spoločne v jeden deň, ako schvaľovanie poplatku.

„Momentálne sú MČ prosiacimi vazalmi o to, koľko peňazí od mesta dostanú. Tým, že sa to dnes odsúhlasí, nebudú mať opäť nič v hrsti. Navrhujem, aby bol návrh v tejto chvíli stiahnutý a znova navrhnutý v decembri spolu so zmenou v štatúte,“ povedal počas diskusie poslanec Michal Djordjevič (nezávislý).

V pléne padli aj konkrétne pomery prerozdelenia výnosu. Jedným z nich bol návrh, ktorý by zabezpečil 30 % peňazí mestu a zvyšných 70 % by zostalo miestnej samospráve. Ozvali sa i hlasy, aby sa balík rozdelil pomerom jedna k jednej.

Polaček potvrdil, že otvoriť štatút mesta plánuje na decembrovom rokovaní mestského parlamentu, pričom o pomere prerozdelenia peňazí chce ešte diskutovať s Radou starostov.

Starostka: Developeri stavajú, znižuje sa kvalita života

O podfinancovaných miestnych samosprávach v Košiciach hovorila i poslankyňa a starostka MČ Košice – Nad Jazerom Lenka Kovačevičová (nezávislá).

„Reálne ani nejaký rozvoj nemôžeme robiť. Starostovia ledva postavia bežný rozpočet. Developeri stavajú, a stavajú aj na sídliskách, a zaberajú i posledné kúsky zelene či priestranstva. Mnohokrát vidíme, ako sa znižuje kvalita bývania pôvodných obyvateľov, vzniká tlak na dopravu, parkovacie plochy i infraštruktúru, nehovoriac o tom, že vznikajú požiadavky od novousadlíkov na nové ihriská či športoviská,“ posťažovala sa starostka.

Upozornila , že pre samosprávy nemusí ísť o zanedbateľné peniaze.

„Developer stavia 50 nových bytov, pričom súčet podlahovej plochy je 3 400 metrov štvorcových. Do rozpočtu mesta alebo MČ by tak prišlo 120-tisíc eur. Preto tento návrh podporím,“ zdôvodnila svoje rozhodnutie.

Lesňák: Nezaplatia to developeri, ale mladé rodiny

Poslanec Milan Lesňák (nezávislý) si myslí, že zavádzanie nového poplatku neprichádza v najvhodnejšom čase.

„Teraz ideme prijať poplatok za rozvoj, keď všetci očakávame krízu. Mesto má iba dva nástroje, ako môže túto krízu ovplyvniť. Je to výstavba, ktorú vie regulovať prostredníctvom Útvaru hlavného architekta, a druhou je turizmus. Neviem, či je to najšťastnejšie obdobie, keď chceme, aby aj mesto Košice začalo konečne rásť po 20 rokoch stagnácie,“ upozornil poslanec.

„Toto nie je bič na developerov, lebo v konečnom dôsledku to zaplatia spotrebitelia, teda mladé rodiny, ktoré budú kupovať byty,“ doplnil.

Ešte minulý týždeň sa pre Korzár k tejto problematike vyjadril podnikateľ Daniel Bilý, ktorý má za sebou v Košiciach niekoľko developerských projektov súvisiacich s bývaním.

Ten predpokladá, sa nový poplatok odrazí aj na výslednej cene novostavieb. Jeho odhad bol navýšenie o 3 až 4 percentá.

Polaček pred schválením poplatku argumentoval tým, že podľa neho príde mesto v budúcom roku o viac ako 14 miliónov eur.

„Z toho 7 miliónov je dopad zmeny v dani z príjmu, ďalších 5,5 milióna - toľko musíme zaplatiť učiteľom za zvýšenie mzdy, výpadok milión eur predstavuje vypnutie jednej z troch vysokých pecí v spoločnosti U. S. Steel. Na záver príde mesto aj o 600-tisíc eur v súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách,“ dodal primátor.