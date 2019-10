Prokurátor chce zhabať auto vodičovi, ktorý jazdil opitý

Súd poslal za mreže Košičana, ktorý nafúkal vyše dve promile.

5. okt 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Okresný súd Košice I poslal za mreže 53-ročného Košičana, ktorý opakovane jazdil pod vplyvom alkoholu a tento týždeň si sadol za volant napriek tomu, že to mal zakázané.

Dušan K. od pondelka večera trávil čas v cele policajného zaistenia, pred súd sa postavil vo štvrtok dopoludnia.

Nezaistil auto, pohlo sa

Dušan sa dostal do problémov v pondelok podvečer, keď svoje auto Peugeot 307 SW zaparkoval na lesnej ceste, vedúcej na vyhliadkovú vežu Hradová.

Ak by po vystúpení auto dobre zaistil proti pohybu, na jeho jazdu v opilosti by sa možno neprišlo. Peugeot sa však pohol a narazil do stromu.

Čudné správanie jeho majiteľa si zrejme niekto všimol a v obave, aby neskôr vodič nespôsobil ešte niečo horšie, zavolal na políciu.

Hliadka prišla, dala Dušanovi fúkať a prístroj ukázal vyše dve promile.

Policajti Košičana naložili do svojho auta, odviezli na okrsok a tam obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Vyšlo však najavo, že nešlo o prvú Dušanovu jazdu pod vplyvom alkoholu.