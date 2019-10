Za opatrovanie a lôžko si košickí seniori priplatia

Poslanec Špak: Primátorovi pridali 1 500 eur, dôchodcom vezmú 50 eur.

7. okt 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Mesto Košice zvyšuje poplatky za sociálne služby po siedmich rokoch. V niektorých položkách až o 50 percent.

Podľa magistrátu za to môže aj novela zákona o sociálnych službách, ktorá platí od 1. októbra.

„Sadzby, ktoré sú určené samosprávou v ich zariadeniach úzko súvisia s doplatkami pre neverejných poskytovateľov takých služieb. Čím sú naše poplatky nižšie, tým viac musíme doplácať tým, ktorí takéto služby poskytujú ako neverejní poskytovatelia,“ vysvetľuje primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

V tomto roku mesto na klientov v neverejných zriadeniach doplácalo sumou 300-tisíc eur. Novela podľa radnice spôsobí, že tieto sumy sa zvýšia na približne 900-tisíc eur, teda viac ako o 600-tisíc eur.

„Aj to je dôvod prečo nemôžeme tieto poplatky pri našich zariadeniach ignorovať. Otázne je, či klienti sociálnych zariadení dokážu nastavené poplatky, ktoré sú v Košiciach dlhodobo najnižšie široko-ďaleko, zvládať, ak ich zvýšime.“

V praxi to znamená zvýšenie nákladov pre starkých približne o 50 eur mesačne.

Polaček sa stretol s obyvateľmi sociálneho zariadenia na Garbiarskej, kde diskutovali o možných kompromisoch.

Žiadali primerané zvýšenie

Niektorým seniorom sa totiž krok radnice nepáči. Už na predchádzajúcom rokovaní mestského parlamentu apelovali na poslancov, aby sa miera zvýšenia ešte prediskutovala.

Zvyšovanie úhrad považujú za neúnosne vysoké a skokové.

Jeden z klientov zariadenia na Garbiarskej ulici, Oto Knotek, sa postavil aj pred poslancov.

„Veľmi ma obmedzuje úhrada za lieky a iné poplatky. Zvyšovanie sa neriešilo od roku 2012, takže ešte pár mesiacov to môže počkať a vytvoriť spravodlivý a sociálne primeraný návrh zmeny.“

Hovorí, že by chceli starobu dožiť v pokoji. „Chceme si život plnohodnotne dožiť. Zvýšenie o 50 eur je skok, pretože často tu majú ľudia 320-eurové dôchodky.“

Aj dôchodkyňa Táňa Krivošová žije v mestskom sociálnom zariadení. Uvedomuje si, že zvyšovanie je nevyhnutné, no kritizuje jeho mieru. „Počítame s tým, že k zvýšeniu príde, no boli by sme radi, ak by to bolo primerané našim dôchodkom. Toto je veľmi vysoké a my nechceme zaťažovať svoje deti na to, aby sme mohli ostať v domove dôchodcov.“

Radní zdôrazňujú, že dôchodcovia majú systém zliav, ktoré sa odvíjajú napríklad od stupňa odkázanosti.

Našli kompromis

Klienti v zariadení na Garbiarskej ulici kritizovali aj poplatok za užívanie elektrospotrebičov. Pôvodne ho chcela radnica zvýšiť z 15 centov za deň na 30 centov.

Mesačne platili obyvatelia za používanie televízora alebo práčky doteraz 4,5 eura, po novom by to bolo 9 eur mesačne.

Polaček ale sľúbil nespokojným dôchodcom, že sumu stanovia na 20 centov za deň. „S týmto kompromisom súhlasili, sú s ním stotožnení, pretože je to aj spravodlivé aj správne.“

Miroslav Špak (nezávislý) na rokovaní kritizoval vedenie radnice „Ak si niekto dvihne plat o 1500 eur a potom dôchodcovi berie 50-ku, naozaj to nevyzerá dobre,“ poznamenal na margo primátora.

Po dvoch mesiacoch vo funkcii mu totiž poslanci zvýšili základný plat 3 797 eur na 5 316 eur.

Kompenzácie pre najslabších

Na druhej strane prichádza radnica s kompenzáciami na nadchádzajúci rok pre dôchodcov s najnižšími dôchodkami.

Mesto poskytne príspevok 75 centov za každý obed seniorom, ktorých výška dôchodku nepresiahla 450 eur mesačne. Znamená to, že prispeje za mesiac na stravnom 22 eur, čo je takmer polovica z aktuálneho zvýšenia služieb.

Viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) pripomína, že v meste je až 40-tisíc dôchodcov. „Ich náklady na bývanie sú päťnásobne vyššie ako náklady v sociálnych zariadeniach.“

Poslanec Michal Djordjevič (nezávislý), ktorý bol tiež na stretnutí na Garbiarskej, považuje schválené zmeny za malé víťazstvo.

Návrh ale nepodporil. Tvrdí, že očakával väčšie ústupky.

Každoročné zvyšovanie

Zdražovanie sa dotkne aj opatrovateľskej služby. Napríklad 5 hodín dohľadu a sprevádzania stojí v súčasnosti 4 eurá. Po 50-percentnom zvýšení to bude 6 eur.



Upravuje sa aj úhrada za úkony starostlivosti o domácnosť, najmä upratovanie – cieľom je zabrániť využívaniu opatrovateliek iba na upratovanie a opatrovateľskou službou nahrádzať komerčné upratovanie.

Mnoho klientov malo podľa magistrátu zmluvy, ktoré uzatvárali najmä pred Vianocami a Veľkou nocou výlučne na upratovanie.

Návrh ráta aj s pravidelným ročným zvyšovaním úhrad o dve percentá. Súvisí to s valorizovaním dôchodkov a dávok.