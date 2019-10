Košický maratón vyhral Kipsambu. Deressová zabehla rekord

Na trať vybehlo 14,5-tisíc účastníkov.

6. okt 2019 o 9:42 (aktualizované 6. okt 2019 o 13:39) TASR, Martin Belej

KOŠICE. Víťazom 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa stal Keňan Hillary Kipsambu.

Časom 2:09:33 zaostal za traťovým rekordom o viac ako dve a pol minúty. Proti rekordu bolo chladné a veterné počasie a s tým súvisiaci fakt, že skupina najväčších favoritov sa priskoro rozpadla.

Druhý skončil Etiópčan Shumet Mengistu (2:10:50) a po tretie miesto si dobehol Tsegay Tuemay z Eritrey (2:11:02). Afričania vládnu v Košiciach nepretržite od roku 2005.

Najlepším Slovákom v cieli bol 28-ročný Tibor Sahajda, ktorý si časom 2:15:24,7 výrazne zlepšil osobný rekord a obsadil siedme miesto.

Skvelý traťový rekord sa zrodil v ženskej časti pretekov. Víťazná Etiópčanka Sichala Kumeshi Deressová sa blysla časom 2:26:01 h a výrazne zlepšila vlaňajších 2:27:16 h v podaní Keňanky Miliam Ebongonovej.

Na štart sa postavilo rekordných 14,5-tisíc účastníkov v rôznych kategóriách.

Mužov pribrzdili podmienky

"Chcel som si spraviť osobný rekord, ale v dnešných podmienkach to nešlo. Počasie nebolo ideálne, vietor išiel proti nám. Ale vyhral som, som spokojný. Nebyť vetra, trúfol by som si na čas približne 2:06 hod.," poznamenal víťazný Keňan Kipsambu.

Pre Tsegaya Tuemaya Weldlibanosa z Eritrey išlo o prvú účasť na košickom maratóne.

"Skvelá atmosféra, nádherné mesto a výborná trať. Škoda iba toho počasia, inak by aj naše časy boli lepšie. Ale odchádzam veľmi spokojný a to aj napriek tomu, že som si nevytvoril osobný rekord," povedal.



"Som šťastná, ale bolo to ťažké. Nebolo to plánované, ale vyšlo to veľmi dobre," poznamenala Deressová.

"Videli sme zaujímavé maratónske predstavenie, ku ktorému opäť prispeli aj fantastickí diváci, ktorí napriek nie ideálnemu počasiu prišli a povzbudzovali vytrvalcov. Okrem elitných bežcov predviedol skvelý výkon aj Tibor Sahajda, ktorý si vytvoril osobný rekord. Ďakujem celému tímu, ktorý odviedol výbornú prácu," uviedol riaditeľ MMM Branislav Koniar.

Sahajda sa v závere modlil

V Košiciach už tradične rozdali aj slovenské maratónske tituly.

Sahajda triumfoval v konkurencii 109 slovenských mužov výkonom 2:15:25 h, čím si o 34 sekúnd zlepšil osobný rekord.

"Do 35. km sa mi bežalo super, potom som už aj vinou protivetra bojoval sám so sebou. Posledné dva kilometre som už nevnímal, ale podarilo sa urobiť osobný rekord. Som vďačný všetkým, ktorí mi pomáhali. Noha ma pobolievala, modlil som sa v duchu, aby som prišiel zdravý do cieľa. Podarilo sa," uviedol Tibor Sahajda v prvom rozhovore pre RTVS.

Až po ňom, s výrazným odstupom takmer 15 minút finišoval v poradí druhý najlepší Slovák Jozef Urban.

"Som najmä rád, že som prišiel do cieľa. Vietor prekvapil asi všetkých, ja som s ním veľmi bojoval. Dostal som aj kŕč do pravého lýtka. Vtedy som si povedal, že asi skončím, ale napokon som sa vyburcoval a prišiel som do cieľa. Ďakujem za podporu svojmu tímu, ale aj divákom, ktorí nás prišli povzbudiť aj napriek horšiemu počasiu," konštatoval Urban.

Majsterkou Slovenska sa stala podľa predpokladov Lucia Vlčáková (2:49:06).

"Som rada, že som vôbec dobehla v tom vetre. V Seville pri mojom predchádzajúcom maratóne bolo ideálne počasie, nefúkalo, teraz bol veľký problém vietor," uviedla Vlčáková v prvom rozhovore v cieli.

Vývoj na trati

Prvé medzičasy na trati na pätnástom kilometri (45:19 u mužov, len sekundu pri porovnaní s rekordným medzičasom z roku 2012) dávali týmto ambíciám stále šancu.

Na obrátke sa už skupina favoritov preriedila a trhala sa, stále však bežala tesne pod 1:04:00 (ženy tesne nad 1:12:00), na 25 km bežali za 1:16:02.

Na 30 km bol mužský medzičas skupinky afrických lídrov 1:31:00, čo bolo len pár sekúnd za medzičasom z rekordného ročníka.

Aktuálne rekordy sú u mužov 2:07:01 h, resp. u žien 2:27:16.

Na 33. kilometri ostali na čele už len dvaja bežci - Keňan Kipsambu a Etiópčan Shumet Mengistu.

Na 35. kilometri bežali za 1:46:25, čo už dávalo tušiť, že traťový rekord nepadne, podobne na tom boli aj ženy.

Rozhodujúci trhák prišiel tesne pred 39. kilometrom, keď sa Hillary Kipsambu vzdialil etiópskemu súperovi.

Etiópčanka Deressová skvele zrýchlila najmä v druhej polovici trate a v záverečných kilometroch, vďaka čomu výrazne posunula traťový rekord.

Výsledky Maratón Muži: 1. Hillary Kipsambu (Keňa) 2:09:33 h, 2. Shumet Mengistu (Et.) 2:10:50, 3. Tsegay Tuemay (Erit.) 2:11:02, 4.Alebachew Wale (Et.) 2:11:51, 5. Sammy Kosgei 2:12:03, 6.Jackson Limo (obaja Keňa) 2:14:31, 7. Tibor Sahajda (SR)2:15:25... 9. Jozef Urban MSR: 1.Tibor Sahajda 2:15:25 h, 2. Jozef Urban 2:30:26, 3.Taras Ivaniuta 2:35:46 Ženy:1. Kumeshi Sichala Deressová (Et.) 2:26:01 h, Chemtai Rionotukeiová 2:33:27, 3. Joan Jepchirchir Kigenová (obe Keňa)2:34:05, 4. Petra Pastorová (ČR) 2:47:33, 5. Lucia Vlčáková (SR) Majstrovstvá Slovenska družstiev v maratóne: 1. TJ Obal servis Košice 8 bodov, 2. Atléti BS Banská Štiavnica 16, 3. AK Veterán Bratislava 32. Polmaratón Muži: 1. Peter Ďurec (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 1:07:32,2. Henrich Hasch (Slovalco Žiar n/Hr.) 1:12:06, 3. Marek Mitrofaniuk (Poľ.) 1:12:19 Ženy: 1. Veronika Zrastáková (ŠK ŠOG Nitra) 1:17:17, 2.Katarína Pejpková (Berešová) (TJ Obal servis Košice)1:17:47, 3. Silvia Valová (Zdravie v pohybe Lučatín)1:17:57 Inline Muži:1. Lukáš Benedik (SR) 37:42 min., 2. Kamil Hastik 37:43, 3. Jan Jelínek (obaja ČR) 37:52 Ženy:1. Renáta Karabová 40:47 min., 2. Claudia Dohaničová 41:42, 3.Zuzana Kapapošová (všetky SR) 48:12 Handbike Muži:1. Rafal Wilk 31:15 min, 2. Rafal Szumiec (obaja Poľ.) 31:56,3. Daniel Kukľa (SR) 32:48. Ženy:1. Anna Oroszová (SR) 37:32 min., 2. Joanna Czarnecká-Baran(Poľ.) 1.05:52 hod.