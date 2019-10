Sahajdovi robili problémy vietor aj noha. Vybehal si prémiu 1700 eur

Pochvaľoval si prácu svojho vodiča.

6. okt 2019 o 17:28 Patrik Fotta, Judita Čermáková

KOŠICE. Fantastickú formu potvrdil na 96. ročníku Medzinárodného maratónu mieru (MMM) slovenský reprezentant Tibor Sahajda.

Do cieľa dobehol s časom 2:15:25 na celkovom siedmom mieste.

Tešiť sa mohol najmä zo zlepšenia osobného rekordu, ale aj prvenstva v rámci majstrovstiev Slovenska a tiež finančnej prémie 1700 eur.

Pre porovnanie víťaz z Kene Hillary Kipsambu zinkasoval 12-tisíc eur.

Mrzelo ho, že nemal čas pod 2:15

Pred samotným štartom MMM nebol rodák z Raslavíc zdravotne v stopercentnom stave, no napriek tomu dokázal zlepšiť osobný rekord o 33 sekúnd.

„Som veľmi spokojný so svojím výkonom. V zdraví som to dobojoval až do cieľa. Mám obrovskú radosť, že sa mi podarilo vylepšiť si osobný rekord. Trochu ma mrzí, že to nešlo pod 2:15:00, ale život ide ďalej a pokúsim sa to prekonať nabudúce,“ povedal najrýchlejší Slovák v cieli 96. ročníka košického maratónu.

Sahajda si pochvaľoval spoluprácu so svojím vodičom, ktorý mu k výbornému času výrazne dopomohol.