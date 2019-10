Stovky bytov na košickej Terase budú aj túto noc bez tepla a teplej vody

TEHO: Presný čas opätovného pripojenia je veľmi ťažké určiť.

7. okt 2019 o 7:42 (aktualizované 7. okt 2019 o 18:13) Róbert Bejda

KOŠICE. Vo výmenníkovej stanici spoločnosti Tepelné hospodárstvo (TEHO) Košice na Rožňavskej ulici sa v nedeľu večer zrútil strop.

Jeho padajúce časti poškodili technológiu pre dodávku tepla a teplej úžitkovej vody.

Následkom tohto poškodenia má od nedeľňajšieho večera 34 odberných miest vo vchodoch na častiach troch ulíc na Terase až do odvolania pozastavenú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody.

Ide o vchody bytových domov na Humenskej 14, 16, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 a 41, Michalovská 13, 15 a 17 a Rožňavská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Ľudová škola umenia), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 20.

Ide o stovky bytov.

„Môžeme potvrdiť, že sa vo výmenníku na Rožňavskej ulici stala mimoriadna udalosť, informovali sme o tom aj Integrovaný záchranný systém. Musíme, žiaľ, oznámiť našim odberateľom na časti sídliska Lunik VII, že v ich domácnostiach nebude možné kvôli poškodeniu technológie vo výmenníku zabezpečiť ústredné kúrenie a ani teplú vodu. Rozsah poškodenia a približný termín opätovného spustenia prevádzky výmenníka oznámime verejnosti v priebehu pondelka po tom, čo na miesto ráno dorazí statik. Dovtedy je tam kvôli možnému ohrozeniu života zakázaný akýkoľvek pohyb a vchod do výmenníka kontroluje mestská polícia," uviedol v pondelok ráno riaditeľ TEHO Jaroslav Tkáč.

Obyvateľom poskytnú kompenzácie

Ako dlho tento stav potrvá, nevedeli z TEHO odhadnúť ani v pondelok podvečer.

„Presný čas opätovného pripojenia je nateraz veľmi ťažké určiť. Bude to záležať od rozsahu poškodenia technologického zariadenia a od toho, ako rýchlo sa podarí odstrániť stavebnú suť z výmenníka. S vlastnými kapacitami by sme vedeli sprejazdniť technológiu do 24 hodín od času, keď budeme môcť začať s opravami poškodeného zariadenia. Zatiaľ môžem povedať len toľko, že v priestoroch Základnej umeleckej školy na Rožňavskej ulici 10 nebude počas celého tohto týždňa kvôli výpadku prevádzka,“ informuje Tkáč na mestskej stránke košice.sk.

Riaditeľ TEHO sa zároveň ospravedlňuje všetkým odberateľom za spôsobený výpadok a nepríjemnosti, ktoré vznikli najmä rodinám v bytovkách na troch uliciach v blízkosti výmenníka.

„Robíme všetky kroky na čo najrýchlejšie odstránenie havarijného stavu a verím, že táto nepríjemná situácia nebude dlho trvať. Keďže teploty v bytoch môžu najmä počas chladných nocí o pár stupňov poklesnúť, sme pripravení poskytnúť našim odberateľom kompenzácie v prípade, ak u nich nastanú zvýšené náklady pri vykurovaní bytov či už rôznymi elektrospotrebičmi alebo pri zvýšenej spotrebe plynu. Všetky takéto prípady budeme individuálne riešiť,“ dodal riaditeľ TEHO.