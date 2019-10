Košičana odsúdili, že dal mladistvej protidrogový liek Suboxone

Podľa znalkýň pri nekontrolovanom užívaní vyvoláva závislosť.

8. okt 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Okresný súd Košice II sa koncom minulého týždňa zaoberal ďalším z kategórie drogových prípadov.

Obvineniu zo zločinu a dvoch prečinov čelil 43-ročný Henrich V., ktorý časť vyšetrovania i dokazovania na súde strávil za mrežami.

Nie však vo väzbe, ale vo výkone trestu za predošlé odsúdenie.

Aj preto ho vo štvrtok priviedla na súd justičná stráž.

Zločin a prečiny

Henrich sa mal zločinu šírenia toxikománie dopustiť ešte začiatkom roka 2015.

Podľa znenia obvinenia opakovane ponúkol vtedy 17-ročnej Eve tabletky lieku Suboxone, ktorá ich následne užila.

Suboxone sa používa na liečbu závislosti od opioidných drog (narkotík), ako sú heroín alebo morfín, u osôb závislých od drog, ktoré súhlasili s liečbou závislosti.

Výdaj lieku je viazaný na osobitný lekársky predpis. Preto sa s ním medzi drogovo závislými obchoduje.

Okrem toho čelil Henrich obvineniu z dvoch prečinov nedovolenej výroby, držania a obchodovania s omamnými látkami, jedmi a prekurzormi.

Prvý si vyslúžil pre marihuanu v množstve približne jednej cigarety, ktorá sa u neho našla pri domovej prehliadke.

Druhý prečin tiež súvisel s domovou prehliadkou, pri ktorej sa našli suroviny a komponenty pre výrobu metamfetamínu.

Tabletky mala vrátiť

Henrich na polícii uviedol, že „džointa" mal pre vlastnú potrebu, chemické látky mal na čistenie vane a „techniku" si u neho odložil bezdomovec menom Peter.

Podanie Suboxone kamarátke Eve priznal, no bolo to vraj vždy iba pol tabletky. Sľúbila mu ich vrátiť, no nesplnila to, preto sa rozišli v zlom.

Polícia vypočula aj niekoľko svedkov. Eva, s ktorou sa predtým Henrich liečil na Skladnej ulici, vypovedala, že sa s ňou skontaktoval cez facebook.

Keď prišla k nemu dal jej pol tabletky, ktorú si dala pod jazyk. Odvtedy jej Suboxone ponúkal viackrát a tvrdil, že to nie je tvrdá droga a nebude od nej závislá.

Chcela s tým prestať, no Henrich jej liek stále ponúkal, tak si dala.