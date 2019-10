Najväčší zelený projekt rozhádal košických poslancov

Ihnát: Brzdíte všetko v meste! Rovinský: Marketingová bublina.

8. okt 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Mestskí poslanci mali na ostatnom zastupiteľstve rokovať o projekte Európske hlavné zelené mesto, no búrlivá diskusia sa zvrtla na kritiku najväčšieho zeleného projektu v meste.

Pod názvom Zasaď strom života ju organizuje Dobrovoľnícke centrum Košíc (DCK). Cieľom projektu je počas najbližších rokov vysadiť v Košiciach a blízkom okolí 300-tisíc stromov, teda jeden za každého obyvateľa.

Niektorí poslanci to považujú za marketingovú bublinu.

Kritizujú aj okolnosti masívnej výsadby stromov.

Zeleň s pravidlami

„Keď chceme byť zelené mesto, tak by som bol veľmi rád, aby sme tú zelenú politiku robili od prvého dňa, kedy sme sa k tomu prihlásili. Tie nešťastné masové výsadby stromov, ktoré sa diali aj na Jazere, aj na Ťahanovciach, s touto filozofiou zeleného mesta nemajú nič spoločné,“ tvrdí poslanec a šéf Komisie životného prostredia Zdenko Lipták (nezávislý).

Koncom septembra pribudlo na sídlisku Nad jazerom 330 mladých stromčekov.

Lipták hovorí, že nešťastný je on i odborníci.

„Mestská časť Nad jazerom dostala usmernenie od Správy mestskej zelene (SMZ), čo musia dodržať pri výsadbe a nedodržali zo základných vecí takmer nič. Mesto Košice nemalo ani šajnu, že sa niečo deje na jeho pozemkoch.“

Nové stromy sa sadili aj na Sídlisku Ťahanovce a najbližšie sa tak má udiať na Sídlisku KVP.

„Je úplne niečo iné vysádzať stromčeky na Jazere a v Ťahanovciach pod lesom, sú to dva rozdielne biotopy. V utorok zasadne komisia životného prostredia, aby malo mesto pravidlá ako riešiť takéto masové akcie,“ hovorí znepokojený Lipták.

Ihnát: Všetko brzdia

Starosta Sídliska Ťahanovce a poslanec Miloš Ihnát (nezávislý) označil kritických kolegov za brzdičov.

„Aj my sme mali akciu, som rád, že brzdiči tam neboli. Počul som, pán Lipták, že brzdíte všetko, čo sa v Košiciach brzdiť dá. Vysádzali sme po konzultáciách so SMsZ a Dobrovoľníckym centrom Košíc, radili sme sa, kde tie stromy dať a kde sú siete. Máme 86 stromčekov, ktoré bude treba zalievať, aby sa chytili, ale som veľmi rád, že to prebehlo.“

Podobný názor má starostka Jazera a poslankyňa Lenka Kovačevičová (nezávislá).

„Ja som nešťastná z takýchto ľudí. Sú to veľké brzdy v tomto meste.“

Kritizovala aktivistov, z ktorých sa stali politici a hovorila o ich snahe degradovať prácu Dobrovoľníckeho centra Košíc.

„Treba podporiť dobrovoľníctvo, pretože títo ľudia zdvihli svoje zadky a prišli do mestských častí. Všetko bolo pod drobnohľadom odborníkov. Také brzdy ako vy rozhodne nie sú prínosom,“ tvrdí Kovačevičová.

Otázna starostlivosť

Lipták oponuje, že projekt výsadby musí byť konzultovaný so záhradným architektom a musí byť so súhlasom majiteľa pozemku.

„Mesto Košice na to nedalo súhlas, ani ste si ho nepýtali,“ vraví poslanec.