Iglu pre bezdomovcov je na ceste do Košíc. Poslúži jednotlivcom aj párom

Farár Gombita: Je potrebné komplexné riešenie, toto sú len také náplastičky.

9. okt 2019 o 15:36 Monika Almášiová

Do väčšieho iglu sa zmestia dvaja, do menšieho jeden človek.(Zdroj: iglou.cz)

KOŠICE. Mesto Košice pred začiatkom zimy oprášilo projekt iglu pre ľudí bez domova. Po prvýkrát sa ním zaoberalo ešte počas februára.

Česká nezisková organizácia, ktorá ich vyrába, mala vtedy priveľa objednávok a nebola pripravená dodávať iglu na Slovensko.

Teraz je situácia iná, mesto 1. októbra objednalo päť pohotovostných príbytkov.

Päť kusov

Dva kusy sú pre páry, pričom cena jedného je 135 eur s DPH. Tri budú určené jednotlivcom, jeden stojí 120 eur s DPH.

Kompletná cena za päť iglu je 630 eur bez dopravy.

Dopravu si bude mesto Košice zabezpečovať vo vlastnej réžii formou dodávkového vozidla mestskej polície.

„Po dohode s Arcidiecéznou charitou a neziskovou organizáciou Oáza – Nádej pre nový život, ktoré poskytujú služby osobám bez domova, iglu poskytneme obom subjektom. Budú slúžiť ako pohotovostné 'príbytky' pre ľudí, ktorí nemôžu byť ubytovaní, alebo nemajú záujem o prenocovanie v útulkoch alebo registrovaných nocľahárňach,“ informoval hovorca mesta Vladimír Fabian.

Žiadny zisk

Podľa informácií neziskovej organizácie Iglou, ktorá sídli v Moravskej Ostrave a prístrešky vyrába, sú vhodné pre ľudí bez domova, ktorí z nejakého dôvodu odmietajú prespávať v nocľahárňach.

Iglu je mäkké, uzatvárateľné a poskytuje súkromie. Je vodeodolné, izoluje zvuk, dá sa umývať aj opraviť. Je vyrobené z polyetylénovej peny a hliníkovej fólie.

Z predaja neplynie organizácii žiadny zisk, cena pokrýva iba náklady.

Objednať si ho môžu len organizácie alebo mestá a obce, jednotlivec nie.

„Príbytky budú rozložené v blízkosti sídla zariadení na Bosákovej ulici a v Bernátovciach tak, aby mohli byť ich užívatelia čiastočne kontrolovaní. V prípade, že sa tento spôsob okamžitej pomoci osvedčí, nevylučujeme možnosť zakúpenia ďalších iglu,“ dodal Fabian.

Na skúšku

Riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice Cyril Korpesio iniciatívu mesta víta, no zároveň hovorí, že iglu neprinesie žiadnu revolúciu.

„Objednalo sa len pár kusov, chceli sme to vyskúšať. Keby sa to osvedčilo, tak sa ich prípadne objedná viac a keď sa ukáže, že to nie je až taká výhra, tak sa nič nedeje.“

Iglu chce umiestniť v blízkosti súčasného bývania na Bosákovej, aby boli čiastočne pod dozorom.

„Ešte sme ich nevideli, keď prídu, naši pracovníci si sadnú a urobíme postup, ako to budeme v praxi realizovať. Zatiaľ k tomu veľa neviem povedať,“ dodal Korpesio.

Problematické mrazy

Vo vnútri iglu je teplota o pätnásť stupňov vyššia ako vonku, človek ho vyhreje svojou prítomnosťou.

No ak bude vonku mínus desať, vo vnútri bude stále len päť stupňov.

„Zrejme záleží aj od miesta, kde iglu stojí, ak bude na voľnom priestranstve vo veľkom mraze, nie je to šťastné riešenie, ale keby bolo napríklad niekde pod strechou, kde je teplota vyššia, tak by to mohlo byť v poriadku. Myšlienka je to celkom dobrá, len ako sa zrealizuje, to záleží od mnohých okolností. Určite to nebude použiteľné pre všetkých našich klientov,“ myslí si šéf Arcidiecéznej charity.

V iglu sa nesmie fajčiť ani zapáliť sviečku, problém s ním môžu mať aj osoby, ktorým nerobia dobre tmavé a uzavreté priestory.

Gombita: Len také náplastičky

Peter Gombita, ako riaditeľ neziskovej organizácie Oáza – Nádej pre nový život, má na iglu vlastný názor.

„Tí ľudia majú možnosť ísť do zariadenia, poskytne sa im tam pomoc, aj oni sa musia trošku prispôsobiť. Zopár takýchto príbytkov nepomôže, treba komplexné riešenie, toto sú len také náplastičky. Prečo by si mal bezdomovec kdesi postaviť iglu a vykonávať potrebu dookola, keď existuje zariadenie, ktoré ho prichýli?“ pýta sa.