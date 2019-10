Kauza Shark: Pipo sa na slobodu nedostal. Dočká sa o mesiac

Nepustil ho Špecializovaný trestný súd ani Najvyšší súd SR.

15. okt 2019 o 0:00 Róbert Bejda

Takto 13 obvinených vlani v októbri predvádzali pred sudcu, ktorý ich vzal do väzby. Dnes je za mrežami už len jeden z nich.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA, KOŠICE. Najvyšší súd (NS) SR sa v závere minulého týždňa zaoberal prípadom z kategórie daňových, ktorému polícia na začiatku dala názov Shark.

Dôvodom konania neverejného zasadnutia bola žiadosť o prepustenie spoza mreží posledného z pôvodnej trinástky väzobne stíhaných obvinených.

Štefana Š., prezývaného Pipo, síce Špecializovaný trestný súd ešte koncom septembra na slobodu nepustil, no podaním sťažnosti si Košičan vynútil prejednanie jeho žiadosti aj pred odvolacím senátom.

Zločinecká skupina

V októbri 2017 vzal Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici do väzby 13 podnikateľov prevažne z východu republiky, najmä z Košíc. Dôvodom ich izolovania bola obava, že na slobode by pokračovali v trestnej činnosti. U Štefana Š. aj obava, že by sa ukrýval a takto maril vyšetrovanie.

Všetci trinásti patrili do 63-člennej skupiny mužov a žien, časť je stíhaná pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti a trestný čin skrátenia dane a poistného. Väčšina má okrem toho v uznesení uvedený aj závažnejší zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

Prakticky hneď, ako sa dostali do väzby, sa začali obvinení snažiť o to, aby sa z nej dostali. Občas ŠTS niektorej individuálnej žiadosti vyhovel, no NS SR ju na základe sťažnosti prokurátora vždy zamietol.

Medzitým NS SR dvakrát predĺžil pôvodnú lehotu väzby, ktorá by uplynula v decembri 2018. Najprv ešte v novembri o päť mesiacov, teda do 13. mája 2019 a potom začiatkom mája až do 13. novembra 2019.

Prepúšťania od roku 2018

V priebehu minulého a tohto roka bratislavskí sudcovia čas od času niekoho z väzby prepustili. Buď preto, že sa k trestnej činnosti priznal a spolupracoval s políciou alebo jednoducho dôvody väzby pominuli.

Naposledy takto hromadne obvinení v kauze Shark opúšťali väznicu koncom leta. Stalo sa tak v čase, keď boli z pôvodnej trinástky za mrežami už len štyria - Štefan Š. (ktorý má v uznesení o vznesení obvinenia poradové číslo jedna), Stanislav P., Vladimír T. a Marek M.

Ich štyrmi žiadosťami sa súdy zaoberali v auguste, no kým Pipovi nevyhoveli, trio spoluobvinených bolo úspešné. Aj to však až na druhý pokus, keďže ŠTS ich neprepustil, no NS SR sťažnostiam koncom augusta vyhovel.

Okrem povinnosti hlásiť sa probačnému a mediačnému úradníkovi či hlásiť každú zmenu bydliska, dostali na cestu tri obmedzenia - zákaz vycestovať do zahraničia, vykonávať podnikateľskú činnosť a stýkať sa so všetkými spoluobvinenými.

Posledný za mrežami je Pipo

Posledný vo väzbe ostal už len akýsi mozog celej „zločineckej skupiny", Štefan Š.

Počkal zákonom stanovených 30 dní od posledného zamietnutia a podal si ďalšiu žiadosť o prepustenie.