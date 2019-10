Súd nepriamo: Zmluva mesta Košice a EEI je neplatná

Na košickom súde sa zrodil prvý verdikt v kauze, ktorá roky traumatizovala miestnu politiku.

16. okt 2019 o 14:17 (aktualizované 16. okt 2019 o 16:24) Peter Jabrik

KOŠICE. Okresný súd Košice I v stredu vyniesol medzitýmny rozsudok v kauze parkovacej firmy EEI na základe žaloby mesta.

„Nájomný vzťah, ktorý mal vzniknúť zo zmluvy, uzatvorenej dňa 30. 7. 2012 medzi žalobcom ako prenajímateľom (mesto Košice – pozn. red.) a žalovaným ako nájomcom (EEI – pozn. red.), nie je,“ vyriekol samosudca.

Pokračoval, že nie je ani dodatok č. 2 k zmluve z 24. júna 2016. Ide o dodatok, ktorým sa platené parkovanie rozšírilo aj do desiatich rezidentských lokalít.

„Väčšinu dôvodov zo strany žalobcu, ktoré boli uvedené, súd akceptoval,“ uviedol.

Právnym zástupcom EEI povedal, že voči verdiktu majú právo podať odvolanie.

Písomné vyhotovenie zašle obom stranám do 30 dní.

Takáč: Laicky povedané, nájomná zmluva je neplatná

Právny zástupca EEI Andrej Leontiev, partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing, po vynesení rozsudku nevedel povedať, či sa voči nemu odvolajú. Musia si najprv preštudovať jeho písomné vyhotovenie.

„Okresný súd Košice I najprv neakceptoval námietku žalovaného, týkajúcu sa miestnej nepríslušnosti, čiže potvrdil našu pozíciu, že tunajší súd je príslušný na rozhodovanie o veci. Potom rozhodol o tom, že právny vzťah, ktorý mal byť založený nájomnou zmluvou a jej dodatkom č. 2, nie je, čiže laicky povedané, nájomná zmluva je neplatná,“ vysvetlil právnik mesta Stanislav Takáč.

Ak sa podľa neho toto rozhodnutie stane napokon aj právoplatným, následne bude súd rozhodovať o merite žaloby mesta, teda o vyprataní prenajatých parkovacích miest od mesta a o usporiadaní vzájomných finančných vzťahov.

Mesto sa držalo analýzy právnickej fakulty

Mesto podalo ešte za viceprimátora Martina Petruška (Smer) 2. novembra 2018 žalobu na plnenie, čiže vzájomné vyrovnanie záväzkov oboch zmluvných strán a vypratanie parkovacích miest vrátane parkovacích automatov.

Zároveň obsahovala aj návrh na určenie platnosti alebo neplatnosti zmluvy rozhodnutím súdu. A práve o tom vo štvrtok súd rozhodol.

Žalobu zostavili zamestnanci právneho referátu magistrátu na základe nezávislej analýzy Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

„Po preskúmaní obsahu nájomnej zmluvy, skutkových okolností jej uzavretia a relevantnej právnej úpravy platnej a účinnej v čase uzavretia nájomnej zmluvy sú dôvodné pochybnosti o platnosti nájomnej zmluvy. Platnosť môže byť spochybnená z dôvodu: a) neurčitosti predmetu nájmu a b) rozporu nájomnej zmluvy so zákonom,“ uvádza sa v rozsiahlom posudku právnickej fakulty, s ktorým sa teraz stotožnil aj súd.

Vychádzali predovšetkým zo známej argumentácie, že cestný zákon, platný a účinný v čase uzavretia nájomnej zmluvy s EEI v roku 2012 za primátora Richarda Rašiho (Smer), neumožňoval mestu v súlade so zákonom prenechať prevádzku plateného parkovania súkromnej firme.

Mesto preto zvolilo podľa právnikov univerzity uzatvorením nájomnej zmluvy s EEI metódu súkromnoprávnej regulácie zásahov do základných práv a slobôd osôb tam, kde to zákon v čase jej uzatvorenia „nedovoľoval a spôsobom, ktorý zákon neumožňoval“.

Konštatovali tiež , že ak mesto realizovalo samosprávnu pôsobnosť v rozpore s cestným zákonom, začalo si vytvárať „na zákone nezávislé právo“.

„Podľa nášho názoru je nájomná zmluva vrátane jej dodatkov absolútne neplatná,“ píše sa jednoznačne v posudku.

Primátor víta, že súd dal za pravdu argumentom

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) víta stredajšie rozhodnutie súdu a verí, že aj ďalšie súdne konania v tejto veci sa budú vyvíjať spôsobom priaznivým pre mesto.

Zdôraznil, že Okresný súd Košice I svojim rozhodnutím len potvrdil to, o čom je už niekoľko rokov presvedčený.

„Nielen my, Právnická fakulta UPJŠ, viacero právnych autorít na Slovensku, ale aj súd sa stotožnil s tým, že nájomná zmluva s EEI je neplatná. To dokazuje správnosť nášho rozhodnutia, keď sme začiatkom roka prebrali parkovací systém v meste a podnikli odvtedy aj viacero dôležitých krokov, aby mohol začať fungovať. Parkovanie patrí a bude patriť Košičanom, pričom výnosy z neho nepôjdu do vreciek bratislavskej firmy, ale zostanú v našom meste a použijú sa do rozvoja dopravnej infraštruktúry v Košiciach“ uviedol primátor.

Zároveň poďakoval všetkým Košičanom za dôveru, ktorú od nich v tejto záležitosti majú.

"Sľubujem, že aj naďalej budeme vo vedení mesta pracovať na tom, aby sme v oblasti parkovania obhajovali záujmy Košičanov a nie súkromnej spoločnosti, ako to robili naši predchodcovia," uzavrel Polaček.

Správu budeme aktualizovať.