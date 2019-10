Sahajda o Kipchogeho zápise do histórie: Bolo to ako laboratórium

Rekordného Keňana zažil osobne. Je to inteligentný človek, vraví.

16. okt 2019 o 17:25 Daniel Dedina

KOŠICE. Športový svet cez víkend spozornel. Niektorých tá správa šokovala, iných príliš neprekvapila.

Keňan Eliud Kipchoge zabehol ako prvý človek v histórii maratón pod dve hodiny.

Podmienky na trati neboli počas jeho prelomového výkonu vo Viedni (1:59:40 h.) v súlade s pravidlami svetovej atletiky (pomoc desiatok vodičov, auta, nepovolená obuv i systém občerstvenia), a tak nejde oficiálne o nový svetový rekord.

Na vrchole svetových tabuliek zostáva Kipchogeho vlaňajší výkon z Berlína 2:01:39 h.

Nič to ale nemení na tom, že parametre sobotňajšieho výkonu čochvíľu 35-ročného Keňana, úradujúceho olympijského šampióna v maratóne, vyrážajú dych.

Kipchoge bežal priemernou rýchlosťou 21 km/hod., kilometer zvládal na úrovni 2:50 min. a stovku za 17 sekúnd!

Korzár sa o tomto nielen športovom, ale i celospoločenskom míľniku – sám Kipchoge ho dokonca prirovnal k pristátiu na Mesiaci - zhováral s momentálne najlepším slovenským bežcom na dlhé trate, Tiborom Sahajdom.

Ten si pred necelými dvoma týždňami vylepšil na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach svoj osobák na 2:15:25 hod.

Ako vnímate prvý maratónsky výkon v dejinách ľudstva pod dve hodiny?

„Je to super, klobúk dole. Pozeral som to cez internet, ale priznám sa, až tak veľmi ma to nenadchlo, lebo som tušil, že sa to podarí. Všetko bolo na sto percent pripravené, vypočítané, ohroziť to mohlo akurát, ak by sa u Kipchogeho vyskytol, nedajbože, nejaký zdravotný problém. Bolo to ako laboratórium, aspoň mne sa to tak javilo. Viac ma očaril ženský svetový rekord Keňanky Brigid Kosgeiovej (2:14:04 h.) a tiež výkon Etiópčana Kenenisu Bekeleho spred dvoch týždňov v Berlíne (2:01:41 h.). Kým v týchto prípadoch šlo o originál maratóny, ten viedenský taký nebol. Tam bolo prvoradé pokorenie limitu človeka.“

Premiérovo dosiahnutý čas pod bájnu dvojhodinovú hranicu teda vami nezamával?

„Nie. Už pred dvoma rokmi chýbalo Kipchogemu k tomu v talianskej Monze len 25 sekúnd. Sledovanie maratónov si vychutnávam, sledujem dosiahnuté časy i zvolenú taktiku, ale ako vravím, z týchto pretekov som nebol paf.“

Je podľa vás v silách, či už Kipchogeho alebo ďalších maratóncov, dosiahnutie ešte lepšieho času?