Löffler miloval Košice. Schádzali sa u neho umelci

Stretol sa s Picassom. K sochám sa dostal náhodou.

20. okt 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Známy sochár Vojtech Löffler sa narodil v roku 1906 do rodiny armádneho dôstojníka. Výtvarné vzdelanie nezískal na žiadnej škole. Študoval súkromne vo viacerých európskych metropolách.

V 30. rokoch absolvoval študijné cesty do Budapešti, Viedne, Paríža, kde sa niekoľkokrát osobne stretol s Pablom Picassom.

Ovládal maďarčinu, slovenčinu, francúzštinu, nemčinu, vedel po anglicky i rusky. Koncom 60. rokov žil a pracoval v USA a Kanade, kde aj vystavoval.

Jeho život a tvorbu ale ovplyvnil nedobrovoľný pobyt v povojnovom Sovietskom zväze.

Pamätníky, reliéfy a miniatúry

Významnú úlohu v jeho tvorbe zohrávajú miniatúry, nie vyššie ako 10 cm, v ktorých stvárňoval výlučne ženy.

Vytváral ich z ebenového dreva, striebra, olova, bronzu, rohoviny i slonoviny.

V Košiciach zanechal mnoho diel, od pomníka neznámeho vojaka na Námestí osloboditeľov, pamätníky 1. a 2. svetovej vojny, reliéf Madonny, reliéf Františka II. Rákócziho, bustu maliara Elemíra Halásza- Hradila, lekára Jána Kňazovického a mnohé ďalšie. Je autorom aj obrovského súsošia pri Dargove.

Mestská legenda hovorí, že k sochárčine sa dostal náhodou, keď raz kreslil spolužiaka a ten sa ho opýtal, či by ho nevedel vymodelovať z hliny.

Ten hlinu priniesol a Löffler to skúsil.

Bohémska spoločnosť

Jeho rodný dom na Kmeťovej ulici vždy žil rušným spoločenským životom.

Stretávali sa tam spisovatelia, maliari, básnici, usporadúval večery čítania, častými hosťami boli i Oszkár Sándor či Ferenc Megyessy.

Löffler je považovaný za jedného z prvých kvalitných sochárov, ktorí sa v tomto regióne objavili na začiatku minulého storočia.

Mal na to výborné podmienky - veľký dom na Kmeťovej ulici s veľkou záhradou a ateliérom bol ideálnym miestom, na ktorom mohli vznikať malé ale i veľké sochy.

V tomto dome však často privítal iných sochárov, výtvarníkov, umelcov, básnikov, ale i lekárov.

Mal izby, v ktorých bývali mladí výtvarníci a získavali od neho skúsenosti.

Veľa čítal, bol vzdelaný, často sa odvolával na rôzne filozofie či už o výtvarnom umení alebo svetonázore. Mal rád aj hudbu.

Asi aj preto sa u neho stretávali mnohí umelci a debatovali o politike, umení, o literatúre.

Veľkorysý

Ešte pred smrťou rozhodol, že dom na Alžbetinej ulici, kam sa s manželkou presťahovali, bude patriť mestu.

Chcel však, aby v tomto dome vznikla galéria.

„Mal veľmi rád toto mesto, bol preň ochotný urobiť čokoľvek. Napríklad sa neraz pustil do reštaurovania pamiatok len preto, že sa nenašiel nikto iný, kto by to bol ochotný urobiť. Aj keď nebol vyštudovaný reštaurátor, povedal si, že to radšej spraví on, ako keby to malo chátrať. Asi by sa v centre mesta ťažko našla nejaká historická budova či pamiatka, ktorú by nereštauroval,“ povedal o umelcovi v minulosti exriaditeľ Múzea V. Löfflera Jozef Gazdag.

Bol aktívnym športovcom - zápasníkom, zbieral i mince.

Svoju numizmatickú zbierku venoval Východoslovenskému múzeu. Svojim mladým kolegom dokonca pomáhal aj finančne.

Jeho kamarát rezbár Stano Pollek v minulosti opísal, že Löffler sa rád pochválil, keď sa mu podarila výstava.

No posťažoval sa, keď niekto ukradol sochu z výstavy.

„Vtedy povedal čosi, čo ma veľmi prekvapilo - vraj je mu ľúto tej roboty, no je rád, že jeho dielo ktosi ukradol, lebo je to znak toho, že sa ľuďom jeho tvorba páči. Vzal to s úsmevom a dokonca mal z toho radosť, aj keď krádež sochy je skôr dôvodom na zlosť.“

Bez dedičov

Bol dvakrát ženatý. Jeho druhá manželka Klára sa ako zdravotná sestra starala o prvú výtvarníkovu manželku, ktorá bola dlhodobo chorá.

No spoznali sa ešte pred tým, než ochorela.

Pani Klára býva označovaná ako manažérka umelca.

Všetko organizovala, starala sa o predaj manželových výtvorov, aj o to, aby sa o ňom vedelo, aby mal kontakty.

Zrejme bola aj umelcovou inšpiráciou pri tvorbe sošiek žien, ktorých Löffler vytvoril desiatky.

Ako sa neraz vyjadril, žena je večná téma predovšetkým pre sochárov. Rád sa zaoberal tematikou - žena, láska, rodina.

Keďže Löffler nemal deti, rozhodol sa darovať svoj majetok mestu.

Chcel, aby vzniklo miesto, kde sa budú môcť prezentovať výtvarníci profesionáli, ale aj amatéri.

Dar chceli predať

Okrem domu na Alžbetinej ulici daroval Starému Mestu aj vilu na Kmeťovej ulici, aby sa tu mohli realizovať umelci.

Vila sa začala užívať od roku 1990, keď umelec zomrel. V deväťdesiatych rokoch ju prerobili pre potreby Školy úžitkového výtvarníctva.

Pred ôsmimi rokmi ju Staré Mesto ponúklo mestu pre účely projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. To ju ale odmietlo.

V roku 2016 sa chcela samospráva zbaviť nehnuteľnosti.

Znalec odhadol jej hodnotu na 537-tisíc eur.

Nakoniec k predaju nedošlo.