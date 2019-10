Prerábku garáží na karanténnu stanicu Polaček nestíha

Mesto oslovilo firmu, ktorú Rada primátora nechce a ochranári na ňu posielajú kontroly.

18. okt 2019 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Mesto Košice počas stredajšieho mimoriadneho zastupiteľstva mestskej časti Juh priznalo, že karanténnu stanicu na Jarmočnej ulici otvoriť od 1. novembra nestihne.

Najskôr bude otvorená na konci januára.

Mesto stále nemá stavebné povolenie, ani dokončený projekt úpravy garáží.

Firma Veterina, s. r. o., má s mestom zmluvu na prevádzku karanténnej stanice a asanačné služby do konca októbra.

V tejto chvíli mesto hľadá riešenie, kto bude tieto služby zabezpečovať, kým sprevádzkuje novú karanténnu stanicu.

Riešenie na zastupiteľstve ponúkol riaditeľ magistrátu Marcel Čop.

Podľa neho na východnom Slovensku spĺňa požiadavky len firma TD, s. r. o.

Pátranie po odchytených psoch

Košická firma TD, s. r. o., je na východnom Slovensku dobre známa.

Zabezpečuje odchyt túlavých psov prakticky na celom jeho území.

Jej služby využívajú desiatky obcí, ktoré za služby platia nemalé čiastky.

Psy odchytávala v Dobšinej, Drienove, Medzeve, Spišskom Štiavniku, Arnutovciach, Veľkej Lomnici, ale napríklad aj v Prešove, kde si za svoje služby naúčtovala v decembri 2018 sumu 9 996 eur.

Problém je, že hoci odchytí desiatky psov ročne, je veľmi ťažké dopátrať sa k nim.

Denník Korzár bol na to upozornený už v apríli tohto roka. Podnet sa týkal februárového odchytu vo Veľkom Šariši. Dokopy firma odchytila 21 psov, čo potvrdil aj primátor Viliam Kall (nezávislý).

„Firme sme zaplatili 1 455 eur,“ uviedol primátor.

Na otázku, kde psy sú, nás odporučil na TD, s. r. o.

„Je nutné sa obrátiť na zmluvnú stranu, nakoľko po odchyte za ne preberajú plnú zodpovednosť.“

Mesto Veľký Šariš o odchyte informovalo aj v miestnom periodiku, kde uviedlo, že „mesto s nimi prakticky nemá ďalšiu starosť“.

Nezávislá komisia

Mária Sliacka z občianskeho združenia SOS linka pre zvieratá v núdzi v súvislosti s odchytávaním psov požiadala o prešetrenie postupov TD, s. r. o., Regionálnu veterinárnu a potravinársku správu pre Košice aj pre Košice-okolie (RVPS), keďže karanténnu stanicu prevádzkuje firma v Bidovciach.

„Zvieratá po odchyte s najväčšou pravdepodobnosťou končia tak, že sú utratené. Niečo sa sem-tam zrejme adoptuje, niečo sa vráti majiteľom. Firma nečipuje, čím porušuje zákon, to priznala aj RVPS,“ tvrdí.

Občianske združenie adresovalo Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR výzvu na vytvorenie nezávislej komisie na prešetrenie spôsobu odchytov psov a následnej manipulácie s nimi spoločnosťou TD, s. r. o., a ich umiestnenia v karanténnej stanici po odchyte.



„Nestotožňujeme sa s výsledkami vyšetrovania RVPS Košice-mesto a RVPS Košice-okolie, domnievame sa, že nezodpovedajú skutočnosti. Máme podozrenie, že s odchytenými zvieratami bolo narábané nepovoleným spôsobom," hovorí Sliacka.

Dvadsaťpäť psov za osem mesiacov

Administratívne kontroly RVPS boli vo firme TD, s. r. o., vykonané 1. a 2. októbra tohto roka. Podľa RVPS nebolo možné podanie objektívne prešetriť.

Sliacka žiadala aj počty zvierat prijatých do karanténnej stanice, usmrtených, umiestnených do náhradnej starostlivosti a vrátených pôvodným majiteľom.

Podľa RVPS od začiatku roka 2019 do 30. 8. 2019 bolo do karanténnej stanice TD, s. r. o., prijatých dvanásť zvierat, umiestnené do náhradnej starostlivosti bolo jedno zviera, usmrtené nebolo žiadne a majiteľom sa vrátilo dvanásť zvierat.

Obce od začiatku roka firme TD, s. r. o.,vyplatili za jej služby dokopy tisíce eur. Napríklad Arnutovce v januári 1 240 eur, Strážne v januári 1 725 eur, Dobšiná v marci 650 eur, Medzev v júni 1248 eur, ale aj spomínaný Veľký Šariš 1 455 eur.

Obec Teplička uzavrela s firmou TD zmluvu, v ktorej sa zaväzuje zaplatiť za jedno odchytené zviera 60 eur, pričom sa platí aj príjazdné 100 eur, ak odchytí minimálne jedno zviera.

Boj o peniaze

Miloslav Hudák, konateľ TD, s. r. o., na otázku, čo robí firma so psami po tom, čo ich odchytia, odpovedal: „To, čo nám ukladá zákon.“