Burdiga: Je Polačekova vina, že sa nepodpísalo memorandum s EEI

Mesto Košice reaguje: Prekrúca fakty, nesedí časový sled.

18. okt 2019 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Splnomocnenec primátora pre urovnanie vzťahov s EEI a mestský poslanec Henrich Burdiga vzniesol v stredu voči primátorovi Košíc Jaroslavovi Polačekovi vážne obvinenie.

Splnomocnenec: Nastal čas na pravdu

Stalo sa tak práve v deň, keď Okresný súd Košice I vyniesol medzitýmny rozsudok, že nájomná zmluva medzi mestom Košice a parkovacou firmou EEI z roku 2012 je neplatná.

Podľa Burdigu by mohol tento verdikt prispieť k tomu, že EEI v dohľadnom čase podpíše memorandum o urovnaní vzťahov.

„Nastal však čas aj na to, aby sa ľudia dozvedeli pravdu o tom, čo urobil pán primátor Polaček v marci a apríli. Totižto memorandum mohlo byť už dávno podpísané. To, že do dnešného dňa máme v Košiciach prevádzkovaný duálny systém parkovania, je vina pána primátora osobne,“ uviedol pre Korzár splnomocnenec.

Dodal, že o tom vtedy informoval priamo poslancov na spoločnom rokovaní koaličných klubov Fungujúcich Košíc a Košických aktivistov a nezávislých s primátorom.

„EEI bola pripravená podpísať memorandum na prelome marca a apríla po tom, ako bratislavský súd zrušil prvé neodkladné opatrenie, ktoré prikazovalo mestu nebrániť firme v prevádzkovaní parkovacieho systému. Keďže však bol istý spor, nazvime to nedôvera, medzi mnou a primátorom, trval som aj na odporúčanie právnikov, aby mi podpísal takzvané dosplnomocnenie k samotnému podpisu memoranda. Toto mi, žiaľ, primátor odmietol v tom období podpísať,“ vysvetlil Burdiga.

Poverenie na podpísanie vraj prišlo už neskoro

Preto ani on, ako tvrdí, nemohol podpísať memorandum za mesto, hoci bolo hotové a pripravené na podpis.

Potvrdzuje to podľa neho aj uznesenie komisie mestského zastupiteľstva pre usporiadanie vzťahov s EEI z 26. marca 2019, ktorým zobrala na vedomie návrh znenia memoranda.

„Až potom si primátor zmyslel, že memorandum musí prejsť mestským zastupiteľstvom, hoci nejde o právne záväzný dokument a navyše to dovtedy ani nebolo považované za potrebné.“

Poslanec pripomenul, že najbližšie zastupiteľstvo bolo až v júni, čo tiež spôsobilo odloženie podpisu memoranda.

„Medzitým sa vyjednávacia pozícia mesta zhoršila, keďže košický súd v máji vydal neodkladné opatrenie v prospech EEI. Firma sa zase dostala do fázy, keď sa neponáhľala s podpisom memoranda. Ja som ho už potom zrazu podpísať mohol, keďže po tlaku poslancov oboch klubov Polaček moje dosplnomocnenie predsa len podpísal. Žiaľ, stalo sa tak už neskoro, premárnili sme drahocenný čas vďaka jeho paranoidnému prístupu,“ vyslovil poslanec tvrdé slová.

Keby to podľa neho primátor nezdržal, v súčasnosti by už mohli pravdepodobne na mimoriadnom alebo riadnom mestskom zastupiteľstve schváliť odkúpenie infraštruktúry od EEI.

"A k 1. 1. 2020 by tu už po EEI neostalo vôbec nič,“ poznamenal Burdiga.

Burdiga: S vedením mesta nechcela EEI rokovať

V minulosti podpisovali memorandá priamo primátori, preto nás zaujímalo, prečo aj to s EEI nepodpísal Polaček.

„Dôvod bol jednoduchý, opakovane vyplynulo medzi riadkami z kontextu rokovaní, že druhá strana si neželá rokovať s primátorom ani s viceprimátorom Marcelom Gibódom. Ja som to opakovane obom pretlmočil, s čím boli, samozrejme, nespokojní. Možno práve z toho mohla vzniknúť tá ich paranoja voči mne, ale ja som bol iba poslom. Mohli im to potvrdiť aj právni zástupcovia mesta, ktorí boli na rokovaniach vždy prítomní,“ podotkol splnomocnenec.

Z EEI neodpovedali priamo na otázky, či podpis memoranda stroskotal Polačekovou vinou a či zástupcovia firmy nemali záujem rokovať priamo s vedením mesta.

„Spoločnosť EEI má záujem na plnení svojich zmluvných záväzkov voči mestu Košice a na komplexnom doriešení problematiky parkovania v Košiciach. Sme presvedčení, že takéto riešenie, ktoré by bolo na prospech Košičanov a komfortu pri parkovaní, je treba hľadať spoločne s mestom Košice. A opakovane potvrdzujeme našu vôľu rokovať s mestom. Na úrovni vedenia mesta vidíme záujem o hľadanie takéhoto riešenia. Z toho pohľadu pozitívne vnímame aj pozvanie pána primátora Polačeka na rokovanie, ktoré by sa malo uskutočniť v najbližších týždňoch,“ uvádza sa v stanovisku, podpísanom tímom EEI.

Mesto: Čo chcel podpisovať, keď nebolo pripravené?

Na poslancove tvrdenia zareagovalo aj vedenie mesta prostredníctvom hovorcu Vladimíra Fabiana.

Burdigovi sa poďakovali za to, ako dlhé roky pomáhal bojovať proti parkovaniu v réžii spoločnosti EEI.