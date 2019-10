Jusková sa vráti na La Manche. Teraz ako súčasť štafety

Jej rekordný počin sa už dostal aj do knihy o rebelkách.

19. okt 2019 o 0:00 Patrik Pavelka

KOŠICE. Dokázala to, čo ešte žiadna Slovenka.

Preplávala La Manche aj napriek tomu, že sa bojí otvorenej vody a všetkého živého, čo sa v nej nachádza.

Presne 16. augusta 2017 prekonala Košičanka Zuzana Jusková kanál La Manhce za 11 hodín a 16 minút a vytvorila slovenský rekord.

Vymysleli si, že preplávajú Dunaj

Od našej diaľkoplavkyne sme chceli vedieť, ako sa má koncom roka 2019 a čo má nové.

„So skupinou Pink Ladies sme dostali povolenie ako prvá slovenská ženská štafeta, ktorá bude plávať kanál La Manche. Stane sa tak v septembri 2020. Spoločne sme si preto vymysleli, že preplávame Dunaj celým územím Slovenskej republiky, asi 145 km. Každá si poplávala dve hodiny. Mám úprimnú radosť, že som baby spoznala. Uvideli to, o čom som pred mojím rekordom veľmi nerozprávala. Asi mali veľký kohútik a boli presvedčené, že ich nič nemôžete prekvapiť. Tak teraz azda z nejakého stého poschodia zišli na samotné prízemie a vidia to konečne reálne. Majú pred tým veľký rešpekt. Uvidím, či to dajú a či sa zostava meniť nebude," zamýšľa sa po tréningovom plávaní vodami Dunaja Zuzana Jusková.

Gibraltár stagnoval, termín ešte nepozná

V jednom z posledných článkov o tejto výnimočnej športovkyni sme informovali o tom, že už netrpezlivo vyčkáva pridelenie termínu na preplávanie Gibraltárskeho prielivu.

V akom štádiu je to momentálne?