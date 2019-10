Dal gól, vylúčili ho, zbil rozhodcu. Klub dostal pokutu, hráč dištanc a končí

Osemnásťročného arbitra napadol 34-ročný futbalista. Incidentov pribúda.

21. okt 2019 o 0:00 Michal Lendel

„Rozhodca nedostal 4 rany do tváre, to by mal rozbitý nos a monokel. Dostal otcovské zaucho, dve alebo tri,“ tvrdí hráč. (Zdroj: Ilustračné foto - TASR)

KOŠICE. Koncom septembra informoval Korzár o dvoch prípadoch, keď došlo k fyzickému napadnutiu rozhodcov v nižších futbalových ligách v okolí Košíc.

Pri jednom z nich musela rozhodcovskú dvojicu z ihriska vo Valalikoch vyprevadiť až hliadka polície.

Tomu predchádzal najprv slovný a neskôr aj fyzický atak jedného z divákov voči arbitrovi.

Druhé napadnutie sa odohralo v obci Poproč.

Zarážajúce na oboch incidentoch bolo to, že išlo o mládežnícke stretnutia.

Vypenil po góle a vylúčení

Po necelých troch týždňoch sme sa dozvedeli, že napadnutý bol ďalší rozhodca.

Súvisiaci článok Rozhodcov museli zo štadióna po naháňačke s divákom vyprevadiť policajti Čítajte

Tentoraz na arbitra útočil priamy účastník zápasu, v ktorom sa stretli obce Ploské a Sokoľ.

Meranie síl medzi mužskými tímami zo 6. ligy odštartovali dve žlté karty hosťujúcim hráčom, ktoré podľa zápisu zverejneného na futbalovom portáli futbalnet.sk udelil rozhodca za vulgárne komentovanie jeho rozhodnutí.

Jedno z týchto upozornení sa ušlo Františkovi N., ktorý strelil aj úvodný gól zápasu. O niekoľko minút domáci vyrovnali.

Hlavný rozhodca stihol do prerušenia zápasu oceniť žltou kartou aj jedného domáceho hráča.

V 52. minúte však vytiahol Františkovi N. za faul aj druhú žltú, a tak sa musel porúčať z ihriska.

Hráč s číslom 15 si však namiesto odchodu do šatní zvolil útok na 18-ročného rozhodcu.

Mal ho drgnúť, atak pokračoval niekoľkými údermi do hlavy a svoje vyčíňanie dokonal opľutím obete.

Rozhodcovia stretnutie ihneď ukončili a opustili ihrisko.

Podľa našich informácií mal incident pokračovanie aj pred šatňami, keď sa rozzúrený hráč Sokoľa údajne dobýjal k arbitrom dnu, čomu mal zamedziť až zásah domácich.

Futbalista: Vybuchol som. Nemalo sa to stať

Týždeň po incidente si skúsený 34-ročný hráč, ktorý je v ŠK Sokoľ na ročnom hosťovaní z druholigového FC Košice, uvedomuje, že v jeho správaní došlo na ihrisku k fatálnemu skratu.

„Vybuchol som. Nemalo sa to stať, mal som sa ovládnuť. Som proti akémukoľvek násiliu vo futbale. Hneď, ako som sa osprchoval a vychladol, šiel som sa rozhodcovi s našim kapitánom ospravedlniť. V minulosti, keď som hrával vo vyšších súťažiach, ja som bol ten, čo spoluhráčov upokojoval vo vyhrotených situáciách, aby k niečomu podobnému nedošlo,“ povedal Korzáru.

Futbalista, ktorý v minulosti hrával 3. a 4. ligu, sa snažil zdôvodniť svoj skrat nespokojnosťou s rozhodnutiami arbitra.

„Nabalilo sa vo mne to, čo sa udialo počas celého zápasu, úprimne ma to mrzí. No určite nie som taký, ako ma prezentuje zápis zo stretnutia. Jednoducho sa veci neudiali tak, ako je to tam uvedené a ako sa ma na to pýtate. To, že dostal 4 rany do oblasti tváre, nie je pravda. Ak by to tak bolo, ten chlapec má rozbitý nos a monokel. Dostal otcovské zaucho. Dve alebo tri,“ uviedol.

Podľa neho sa ani nedobýjal do šatne za rozhodcami.

„Iba som otvoril dvere a povedal som rozhodcovi, že keď bude pískať aj v ďalších zápasoch tak ako v tom našom, tak sa vyššie nedostane. Povedal som mu to, lebo predpokladám, že chlapec sa chce dostať do lepších líg. Aj ja mám syna,“ dodal.

Po ročnej stopke nadobro končí

František prezradil, že disciplinárna komisia minulý týždeň rozhodla o treste pre klub ŠK Sokoľ i jeho samotného.

„Zápas skontumovali, čo znamená, že sme prehrali 0:3, klub zaplatí 250 eur pokutu a ja som dostal stopku na 12 mesiacov. Samozrejme, trest je zaslúžený,“ skonštatoval.

Po roku sa už neplánuje k súťažnému futbalu vrátiť.

„Sme tím s asi najvyšším priemerným vekom hráčov v tejto súťaži. Chceli sme si užiť futbal s kamarátmi, s ktorými sme v minulosti hrali vyššie súťaže. Kvôli tomu som pred rokom absolvoval dve operácie kolien a nemusel som. Po tom celom som už stratil chuť vrátiť sa k futbalu. Budem sa radšej venovať rodine. Manželka bude len rada,“ dodal.

Skontaktovali sme sa aj so samotným arbitrom, ten sa nechcel k situácii vracať ani ju komentovať. Potvrdil však, že zo strany hráča došlo k ospravedlneniu.

Zväzy o situácii mlčia

Na otázky ohľadom násilia voči rozhodcom Mestský futbalový zväz Košice, ktorý organizuje 6. mestskú ligu, kde hrá ŠK Sokoľ, nereagoval.

Podobne nám svoje stanovisko nezaslal ani Oblastný futbalový zväz Košice-okolie, v ktorého mládežníckych ligách došlo k útokom pred niekoľkými týždňami vo Valalikoch a Poproči.

Tých sme sa okrem iného pýtali na počty podobných prípadov za sezónu a zaujímal nás aj ich názor na regulárnosť súťaží, v ktorých môžu arbitri po posledných udalostiach pociťovať tlak vyplývajúci z hrozby fyzického útoku.

O dianí v nižších ligách zatiaľ mlčí aj šéf Východoslovenského futbalového zväzu Richard Havrilla.