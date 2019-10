Podozrenia zo sprenevery peňazí rybárov opäť vyšetruje polícia

Najprv bolo podanie odmietnuté, ale na pokyn krajského prokurátora sa začalo trestné stíhanie.

24. okt 2019 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Uplynulo len niečo vyše sedem rokov od prepuknutia vojny medzi rybármi vo vnútri Mestskej organizácie (MsO) Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Košice.

Vtedy padali napríklad trestné oznámenia zo sprenevery peňazí z členského i povoleniek na lov v hodnote vyše 30-tisíc eur a z iných prechmatov. Vymenilo sa aj vedenie.

Ale je to tu zas.

Matiaščik: Podozrenia sú podložené kontrolami

Došlo to až tak ďaleko, že jeden z radových členov organizácie, Richard Matiaščik, podal 19. septembra 2018 trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu pri správe zvereného majetku a páchania trestnej činnosti pri riadení a hospodárení v košickej organizácii.

V oznámení spomenul okrem iného manká v hotovostných pokladniach pri kontrole (dovedna vyše 12-tisíc eur), nezrovnalosti pri predaji povoleniek (zhruba 5-tisíc eur), vyberanie peňazí z bankomatu kartou MsO a uhrádzanie ňou súkromných vecí v sume asi 7-tisíc eur.

Mal aj podozrenie na minimálne dva prípady fiktívneho, teda vyfakturovaného, ale nezrealizovaného zarybňovania za zhruba 17-tisíc eur, ale i na neprehľadnú rekonštrukciu priestorov MsO na Vodnej ulici v Košiciach vo výške 200-tisíc eur bez stavebného dozoru, stavebného denníka či knihy nákupov materiálu.

„Svoje podozrenia uvádzam na základe správ Kontrolnej komisie pri MsO SRZ Košice za roky 2014 – 2018 a iných zistení i poznatkov, ktoré mi neboli dostatočne alebo vôbec vysvetlené a objasnené kompetentnými orgánmi a zástupcami našej organizácie,“ hovorí Matiaščik, ktorý tvrdí, že svoje zistenia konzultoval aj s účtovníckou firmou a tá jeho podozrenia takisto potvrdila.

Rybár kritizoval verdikt polície a prokurátora

Polícii to najprv nestačilo. Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Staré Mesto unesením z 24. októbra 2018 trestné oznámenie odmietol, pretože podľa neho nebol dôvod na začatie trestného stíhania.

Dospel k tomu iba po vypočutí bývalého predsedu MsO Alexandra Ráthyho. Podľa neho disciplinárna komisia MsO síce zistila určité nedostatky, čo sa týka prebrania hotovosti, nesedela tam nejaká suma, ktorú zle vyrovnal, žiadne iné pochybenia mu však preukázané neboli.

Argumentoval aj tým, že v pozadí je snaha istých ľudí prebrať vedenie košickej organizácie.

"Bol som prizvaný ako svedok na polícii. Nie je pravda, že tam bol dlh 7-tisíc eur (výbery cez platobnú kartu - pozn. red.). Bol oveľa nižší. Keď som odchádzal z funkcie, všetko bolo vyrovnané do posledného centu. Osobne som dal rybárskemu zväzu dar 10-tisíc eur. Vylučujem, že by malo ísť o moju pôžičku organizácii, ktorá sa mi potom vráti, keď sa všetko vyrieši, ako tvrdia oponenti. To nie je pravda," zdôraznil Ráthy pre Korzár.