Díler drog z Bratislavy dostal v Košiciach 12-ročný trest

Cez celú republiku vozil na východ pervitín, dával ho aj 17-ročnej priateľke.

23. okt 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Krajský súd sa minulý týždeň zaoberal ďalším drogovým prípadom. Dôvodom bolo odvolanie, ktoré Michal Vrábel podal voči rozsudku Okresného súdu Košice-okolie.

Ten 44-ročného Bratislavčana uznal vinným z dvoch obzvlášť závažných zločinov nedovolenej výroby, držania a obchodovania s omamnými látkami, jedmi a prekurzormi. Podľa obžaloby mal pervitínom nielen zásobovať východ, ale dávať ho aj svojej neplnoletej priateľke.

Dva skutky spred šiestich rokov

Čelil obvineniu z dvoch skutkov ešte spred vyše šiestich rokov.

Podľa prvého mal od júla do septembra 2013 zadovažovať pre Jozefa Ž. pervitín, ktorý nakúpil od neznámej osoby v Bratislave a potom ho dopravil na východné Slovensko.

Jozefovi ho mal s pravidelnosťou raz za jeden týždeň odpredať v množstvách od 10 do 320 gramov po 30 až 35 eur za gram. Ten mal drogu predávať odberateľom v Moldave nad Bodvou.

Okrem toho mal Michal zadovažovať túto drogu aj pre Jozefovu dcéru a svoju vtedajšiu priateľku Nikoletu, pričom vedel, že ešte nemá 18 rokov.

V druhom skutku čelil obvineniu, že od januára do septembra zadovažoval pervitín pre Romana B. Opäť ho mal najprv v Bratislave nakúpiť od neznámej osoby a potom dopraviť do Košíc sám alebo prostredníctvom inej osoby.

Malo sa to diať pravidelne dvakrát do mesiaca v množstvách od 70 do 120 gramov. Drogu Roman kupoval po 35 eur za gram a v Košiciach odpredával ďalším osobám.

Usvedčovali ho

Michal v prípravnom konaní pripustil, že v obvinení spomínané osoby pozná, no žiadne drogy im vraj nenosil a nepredával. To, že ho Jozef zo zásobovania s drogami usvedčuje, označil za pomstu, lebo ho raz napadol bejzbalovou palicou.