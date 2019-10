Súčasné šéfstvo rybárskej organizácie tvrdí, že nechýba ani euro

Za trestným oznámením vidia snahu o jej ovládnutie.

24. okt 2019 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Niektorí členovia orgánov Mestskej organizácie (MsZ) Košice Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) vidia za podaním trestného oznámenia snahu Rudolfa Matiaščika a ešte niekoľkých ľudí ovládnuť košickú organizáciu s 5 700 členmi.

Poukázali pritom na to, že kandidujúci nespokojenci nezískali vlani vo voľbách prakticky žiadnu podporu.

Súčasný predseda: Nemáme žiadne informácie

„Snažili sa zmariť aj samotné voľby a podali žiadosť o prešetrenie volieb a vyhlásenie ich neplatnosti v organizácii. Kontrolná komisia SRZ ich žiadosť zamietla, keďže nepreukázali žiadne dôkazy k ich tvrdeniam v tejto veci,“ povedal súčasný šéf košických rybárov Radoslav Lukács.

„Naša organizácia nedisponuje informáciami, že by takéto trestné oznámenie bolo skutočne podané a v danej veci nás neoslovili žiadne orgány ani polícia, takže sa k nemu nebudeme vyjadrovať,“ reagoval zas na vyšetrovanie polície.

Vo funkcii predsedu košickej organizácie SRZ je od marca 2018. V trestnom oznámení spomínané záležitosti sa udiali ešte pred jeho zvolením do nej.

Keďže ide o záležitosti predchodcov, nevie sa k nim vyjadriť, lebo o nich nič nevie.

Takisto nepozná obsah trestného oznámenia a ani to, na akých argumentoch je postavené.

Tvrdia, že všetko sa uzavrelo

„Na mestskej konferencii ako najvyššom orgáne našej organizácie sa v roku 2018 vyhodnotilo predchádzajúce štvorročné obdobie. Hlasovaním prešli aj všetky finančné záležitosti z tohto obdobia, nechýba ani jedno euro a v tejto súvislosti neevidujeme voči nikomu pohľadávky, preto je to pre nás uzavretá vec. My začíname svoju novú éru. Je nám veľmi nepríjemné, že my sa máme spätne vracať k veciam, ktoré boli papierovo úradne vyriešené a uzavreté, keď máme množstvo aktuálnej práce,“ konštatoval Lukács.

Pokračoval, že skupinka nespokojných na nich pravidelne posiela rôzne kontroly z rôznych úradov.

„A tak sa snažia sabotovať činnosť našej organizácie, pretože 18 mesiacov sa musíme zaoberať ich rôznymi podaniami a to len preto, že sa ich mocenské ambície v našej organizácii nenaplnili. Pritom pri každej z doteraz ukončených kontrol naša organizácia vyšla s čistým štítom,“ poznamenal predseda.

Matiaščik rezolútne odmietol, že by on posielal na rybársku organizáciu nejaké kontroly.

K voľbám podotkol, že má právo uchádzať sa o akúkoľvek funkciu v košickej organizácii ako ktokoľvek iný.