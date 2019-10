Zrušenie premiéry bude mať zrejme súdnu dohru. Děkanovský ide žalovať Kalmusa

Výtvarník: Mám právo citovať.

28. okt 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Na 30. výročie Nežnej revolúcie malo Štátne divadlo v Košiciach uviesť hru Spin. Autorom inscenácie je bývalý riaditeľ lokálnej televízie a režisér Marcel Děkanovský.

Vedenie divadla však nedávno avizovalo zmenu programu na Malej scéne.

Výtvarník Peter Kalmus označil zmenu za víťazstvo.

„Je absurdné, aby divadlo uviedlo dielo agenta Štátnej bezpečnosti (ŠtB) na výročie Novembra.“

Rozpory

Děkanovský krok divadla ostro kritizoval. „Skutočnosť, že sa to spolitizovalo, je dôkazom impotencie štátnej inštitúcie.“

Teraz tvrdí, že za zrušením premiéry stojí on sám. „Divadlo som sám žiadal, nech hru neuvedú, lebo režisérka bola bezradná, neprofesionálna. Bola by to blamáž pre mňa i pre divadlo.“

Informoval, že na Kalmusa podáva trestné oznámenie za ohováranie.

„Oznámenie podám 4. novembra, keď to prídem do Košíc osobne podpísať a podať na políciu. Právnici to už pripravili. Kalmus zverejňuje blud, že ja som donášal na Marcela Strýka a že je to v publikácii Komúna, a že Ústav pamäti národa (ÚPN) sa proti rozsudku súdu, ktorý dokázal, že som s nimi nespolupracoval, neodvolal, lebo nemalvraj peniaze.“

Krycie meno Marcel

Děkanovský bol vo zväzkoch ŠtB vedený pod krycím menom Marcel. No súd pred siedmimi rokmi rozhodol, že ako agent bol vedený neoprávnene. Opieral sa pritom o svedectvo dvoch príslušníkov ŠtB.

To sa nepáči Kalmusovi, podľa ktorého je rozhodnutie súdu nesprávne, pretože pri skúmaní vychádzal z vyprázdneného spisu.

Výtvarník tvrdí, že režisér donášal na filozofa Marcela Strýka, ktorý patril k významným osobnostiam Nežnej revolúcie a neskôr sa stal politikom.

Děkanovský argumentuje, že nemohol na Strýka donášať nielen preto, že nikdy v živote na nikoho nič „nedonášal", ale aj preto, že Strýka nepoznal.