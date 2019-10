Mesto Košice sa chystá skupovať akcie vodární

Podľa Polačeka to s blokovaním košických nominantov do orgánov spoločnosti nesúvisí.

25. okt 2019 o 16:06 Peter Jabrik

KOŠICE. Na štvrtkovej mimoriadnej mestskej rade schválili materiál o zámere mesta Košice zvyšovať jeho majetkovú účasť vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a. s.

Primátor: Vodárne by nemali skupovať akcie

Mesto, ako najväčší akcionár, vlastní v súčasnosti vo VVS 20,44 percenta akcií.

„Nenazval by som to skupovaním akcií, ale zhodnocovaním majetku mesta. Dali sme si k tomu vypracovať odborný posudok a na mestskej rade sme túto tému otvorili. Ak sú akcionári, mestá i obce Košického, Prešovského a malej časti Banskobystrického kraja, ochotní svoje akcie predať, myslím si, že je dôležité, aby sme im aj my vyslali signál, že o tieto akcie máme záujem,“ uviedol v piatok pre Korzár košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Pripomenul, že na poslednom valnom zhromaždení VVS prijali akcionári uznesenie, ktorým dali na 18 mesiacov mandát spoločnosti na skupovanie jej vlastných akcií. Obmedzili to na najvyšší počet 150-tisíc, najnižšiu kúpnu cenu jednej akcie stanovili na 0,10 a najvyššiu na 3,32 eura.

„Voči tomu som sa na valnom zhromaždení ohradil, lebo si nemyslím, že by to vodárne ako akciová spoločnosť mali robiť. Mesto Košice preto o to prejavilo takisto záujem.“