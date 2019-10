V repríze semifinále z Göteborgu Slováci v Steel Aréne prevalcovali Švédov

Nagy: Myslím si, že ľudia si to užili.

26. okt 2019 o 22:30 Patrik Fotta, Judita Čermáková

KOŠICE. V exhibičnom zápase hokejových hviezd Slovenska a Švédska, ktorého dejiskom bola Steel Aréna, sa predstavili mnohí olympijskí víťazi, majstri sveta či víťazi Stanley Cupu.

Družina okolo Miroslava Šatana zdolala „Tri korunky“ 11:7 a divákov potešili aj viacerými technickými parádičkami.

V slovenskom tíme sa objavilo až 11 majstrov sveta, ktorí si trochu zaspomínali na úspešné semifinále z Göteborgu.

Nagy chce začať chodiť do posilňovne

Pri úvodnom nástupe na ľad zožal najväčšie ovácie Ladislav Nagy, ktorý len nedávno ukončil aktívnu kariéru a v Košiciach pôsobil posledné tri sezóny.

„Chceli sme určite vyhrať, čo sa nám aj podarilo. Vyšlo nám aj zopár pekných akcií a myslím si, že ľudia si to užili,“ povedal Nagy, ktorý sa snaží stále udržiavať v dobrej fyzickej kondícii.

„Trochu som behával, ale odkedy skončil maratón, som príliš veľa nešportoval. Musím sa začať viac hýbať a chodiť do posilňovne. Veľa času teraz venujem rodine a svojim aktivitám.“

Lašákovi sa v Göteborgu splnil sen

V pamätnom semifinále v roku 2002 proti domácim Švédom zaznamenal víťazný nájazd Žigmund Pálffy.

„Bolo to už veľmi dávno. Bol som vtedy v inej forme, ako som dnes. Mal som v rukách aj v nohách väčšiu pohodu. Som rád, že to vtedy vyšlo a urobili sme ľuďom na Slovensku radosť, keď sme to dosiahli až na titul majstrov sveta,“ uviedol Pálffy.

V bráne predviedol skvelý výkon Ján Lašák, ktorý svojím zákrokom lapačkou v ľahu v predĺžení udržal Slovákov v hre o postup do finále.

„Boli to krásne momenty. Mne sa vtedy splnilo niekoľko rokov snívania, že raz na Slovensko donesieme zlatú medailu. Ten zákrok lapačkou bolo čosi vysnívané a ja som rád, že sme zvládli následne nájazdy a potom aj to finále,“ skonštatoval Lašák.

Šatan sa do Košíc rád vracia

Na zápas spred 17 rokov si zaspomínal aj obranca Ľubomír Višňovský.

„Najviac mi v pamäti utkveli zázračný zákrok Janka Lašáka, vďaka ktorému sme nešli hrať o bronz, a samozrejme, aj vydarené nájazdy Žiga Pálffyho a Riša Lintnera. Pamätám si, že ja som prišiel z Ameriky a zápas v skupine proti Švédom, ktorý sme tiež vyhrali, som sledoval z tribúny. Mali sme vtedy veľmi silný tím, keďže sme dvakrát porazili veľmi silný domáci výber.“

Dôležitý gól strelil Švédom ešte v riadnom hracom čase kapitán Miroslav Šatan.

„Tesne predtým som skoro prišiel o koleno a mal som pocit, že zápas ani nedohrám. Našťastie mi noha vydržala a my sme dokázali vyrovnať a dotiahli sme to až k nájazdom, ktoré sme zvládli. Je to už dávna minulosť, ale zároveň veľmi pekná spomienka,“ uviedol Šatan, ktorého v Košiciach vrúcne privítali.

„Potešilo ma to. Keď som ešte hrával za Trenčín a za Slovan, veľmi vítaný som tu nebol. V závere kariéry, keď som hrával za reprezentáciu občas aj v Košiciach, už boli reakcie iné a ja si to, samozrejme, vážim a rád sem chodím.“