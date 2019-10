Letecká fakulta prijala afganských vojakov. Bez potvrdení

Zákon pritom vyžaduje splnenie podmienky, ktorou je ukončenie stredoškolského vzdelania.

28. okt 2019 o 0:00 Kristián Sabo, Peter Jabrik

KOŠICE. Letecká fakulta (LF) Technickej univerzity Košice (TUKE) prijala na bakalárske štúdium desiatky príslušníkov afganských vzdušných síl – technikov i pilotov.

Poukázal na pochybnosti o štúdiu Afgancov

Anonym zaslal Korzáru e-mail, v ktorom kritizoval, že sa tak stalo v rozpore so zákonom o vysokých školách.

„Na LF je prijatých počas dekanovania Szaba asi 100 študentov, ktorí nemajú doklady o absolvovaní strednej školy. Sú to zahraniční študenti - vojaci z Afganistanu. Sú na kurze vo firme Slovak Training Academy (výcvikové stredisko pilotov vrtuľníkov v Košiciach – pozn. red.) a LF potrebujú len na to, aby sa dostali na Slovensko,“ píše sa v e-maile.

Jeho autor tiež upozornil, že títo študenti majú údajne len pas a nič viac.

„Dekan ich aj tak prijal. Je to hrubé porušenie vysokoškolského zákona,“ zdôraznil.

Szabo: Boli prijatí podmienečne

„Prijali sme ich podmienečne na základe podania prihlášok a splnenia nami stanovených podmienok. Študujú ako samoplatcovia v našich bakalárskych študijných programoch,“ reagoval dekan LF Stanislav Szabo.

Na priamu otázku, či majú na fakulte doklady, preukazujúce u Afgancov ukončenie úplného stredného vzdelania (maturita) tak, ako to požaduje zákon o vysokých školách, odpovedal:

„Boli prijatí podmienečne na štúdium s tým, že americký partner, ktorý ho zabezpečuje, musí doložiť do skončenia prvého roku štúdia aj výpisy ich maturitných vysvedčení. Ak to neurobí, budú zo štúdia vylúčení. Navyše, žiadny príslušník afganských vzdušných síl nesmie byť prijatý do pomeru vojaka bez absolvovania stredoškolského vzdelania. Náš americký partner nám túto skutočnosť deklaroval čestným prehlásením. Samozrejme, k dispozícii máme údaje priamo z ich cestovných pasov.“

Argumentuje, že prechádzali mimoriadne prísnym výberom

Spomínaným partnerom je podľa jeho slov americká vláda, zastúpená firmou Raytheon.

Szabo pokračoval, že išlo o rozbeh štúdia Afgancov, a tak „sme sa snažili nájsť riešenie na takéto špecifické rozbehové problémy. Rôzne doklady a potvrdenia o štúdiu, ale i vycestovacie doložky, sa vybavujú v ich krajine podstatne náročnejšie ako u nás. Celý tento proces je aj vzhľadom na situáciu v Afganistane časovo, ale i legislatívne veľmi zložitý. Intenzívne však aj v súčasnosti pracujeme na jeho zosúladení“.

Pokračoval, že pre časovú tieseň sa snažili nájsť cestu, aby vyhoveli záujmu Afgancov o štúdium na leteckej fakulte a dali im lehotu do jedného roka od prijatia, aby doložili kompletnú dokumentáciu.