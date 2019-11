Synonymum šťastia bol kúsok nájdeného chleba. Prežila Osvienčim

V Košiciach našla nový domov a prežíva najkrajšie roky života.

3. nov 2019 o 0:00 Vladimír Mezencev

KOŠICE. Tí, ktorí ju poznajú iba tak povrchne, jej možno aj trochu závidia.

Keby však vedeli o všetkom, čo táto žena prežila, tak by sa určite zahanbili sami pred sebou a v duchu sa jej aj ospravedlnili.

Illona Gregorová sa, nie tak dávno, dožila v zdraví významného životného jubilea 90 rokov, pričom väčšina z nás o takom veku iba sníva.

Je pritom stále viac–menej samostatná. V malej miere jej pomáhajú opatrovateľka a všetci členovia jej rodiny.

Život ju zavial do Košíc, má dve sympatické a vysokoškolsky vzdelané dcéry, tri vnúčatá a aj jedného pravnuka, veľa rokov ale žije bez manžela, ktorý zomrel pomerne mladý.

Od narodenia to nemala vôbec ľahké, ale v najťažších chvíľach pri nej stálo šťastie.

Stálo pri nej v gete v českom Terezíne a najmä v koncentračnom tábore Osvienčim.

V tom, keď iba pri vyslovení jeho mena prejde väčšina z nás po tele citeľný mráz.

Tento tábor smrti bol iba jednou z viacerých smutných etáp života tejto postavou drobnej ženy, ktorej detstvo a mladosť boli tak výrazne poznačené utrpením.

Roky hladovania

Na svojho otca sa ani nepamätá, na matku len tak trochu, a tak sa jej domovom stal sirotinec pre židovské deti v Brne.

Ťažko povedať, aké to bolo v ostatných podobných zariadeniach, možno na niektoré ich odchovanci dokonca spomínajú v dobrom, ale pani Illone zostali spomienky iba na sústavný hlad.

„Chodila som do obyčajnej školy v meste a po vyučovaní hľadala v laviciach zvyšky jedla, čo zanechali moji spolužiaci,“ spomína táto čulá deväťdesiatnička na obdobie, ktoré by malo byť azda tým najkrajším v živote.

V marci 1939 došlo k rozpadu Československa a priamej okupácii Čiech a Moravy nacistickým Nemeckom formou protektorátu. Pre občanov židovského pôvodu nastali veľmi zlé časy.

Najskôr to bola „iba“ izolácia v gete, ktoré okupanti vytvorili v Terezíne a odkiaľ viedla jediná cesta – na sever do vyhladzovacích koncentračných táborov.

„Samozrejme, bolo to ťažké obdobie. Prevažnú väčšinu umiestnených v gete tvorili celé rodiny, ja som patrila medzi tých, ktorí tam boli odkázaní sami na seba. Predsa tam však v niektorých prípadoch prevládla spolupatričnosť, ale nedostatok všetkého, čo patrilo k tomu aj najskromnejšiemu prežívaniu pociťovali všetci. Mne však predsa len bolo akosi ľahšie, i keď som bola ešte iba dieťa. Veď hlad ma sprevádzal aj predtým celé roky. V Terezíne nás všetky rovesníčky, teda ročník dvadsaťdeväť umiestnili do jednej izby, bolo nás tam niekedy až štyridsaťpäť. Pritom sme museli dodržiavať množstvo zákazov a príkazov. Dievčatá, ktoré do svojich desiatich rokov prežívali v podstate šťastné detstvo, teda na rozdiel odo mňa nepoznali hlad, znášali neľudské životné podmienky v gete oveľa ťažšie než ja,“ spomína pani Illona.

Mala to byť konečná...

V tom veku už dievčatá majú svoje tajné sny a často i prvé lásky. Tie najkrajšie. Ona mala necelých 15 rokov a pred sebou cestu z Terezína do Osvienčimu.

Pre prevažnú väčšinu európskych Židov zároveň aj poslednú.