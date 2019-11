Prednostka neurológie: Pri cievnej mozgovej príhode ide o minúty

Nemocnica sa pripravuje na liečbu, ešte kým je pacient v sanitke.

2. nov 2019 o 0:00 Monika Almášiová

Pracovníci košickej Neurologickej kliniky a Kliniky rádiológie a zobrazovacích metód získali za liečbu mozgových príhod na Európskom kongrese v Miláne, jedno diamantové a tri zlaté ocenenia. Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach je jediné pracovisko na východnom Slovensku, ktoré mozgové príhody lieči vo veľkom rozsahu a rôznymi metódami. Prednostka Neurologickej kliniky ZUZANA GDOVINOVÁ hovorí o spôsobe liečby, o rýchlosti, ktorá je nesmierne dôležitá aj o logistike, ktorú vymysleli, aby pomohli čo najväčšiemu množstvu pacientov.

Čo je cievna mozgová príhoda?

– Cievne mozgové príhody vznikajú v dôsledku poškodenia mozgových ciev. Existujú dva hlavné typy. Buď sa cieva zúži alebo celkom uzavrie, tých je asi 80 až 85 percent. Približne 15 percent mozgových príhod vznikne prasknutím mozgovej cievy, pričom dôjde ku krvácaniu do mozgu alebo do okolia mozgu.

Aká je príčina?

– Zúžiť sa môže sklerotickými zmenami. Na cievnu stenu sa ukladajú sklerotické pláty. Na týchto plátoch môžu vznikať krvné zrazeniny. Pre pacienta je jednak riziko, že sa cieva zúži, ale je tu aj riziko uvoľnenia časti zrazeniny v oblasti krku, ktorá doputuje až do cievy v mozgu. V mozgu sú cievy užšie, môže ju tam upchať. To je jeden mechanizmus, ako môže cievna príhoda vzniknúť a druhý je, že dôjde k uzavretiu mozgovej cievy trombom zo srdca, najmä z uška ľavej predsiene u pacientov s fibriláciou predsiení.

Ak má niekto hlbokú žilovú trombózu nohy, nemôže mu zrazenina doputovať až do mozgu?

– Nie, nemala by sa tam dostať, pretože do mozgových ciev prúdi krv z ľavej polovice srdca a zo žíl ide krv do pravej polovice srdca. Ale u niektorých pacientov sa vyskytuje otvor medzi pravou a ľavou predsieňou. Normálne nebýva, ale u časti pacientov zostáva. Potom sa môže stať, že aj z trombózy sa dostane krv z pravej predsiene do ľavej a do mozgovej cievy. Tomu sa hovorí paradoxná embolizácia.

Aké sú prvé príznaky mozgovej príhody, čo vidieť navonok?

– Najtypickejšie príznaky sú ochrnutie polovice tela alebo môže pacientovi ovisnúť ústny kútik. Môže mať poruchy reči. Niekedy má pacient závraty, neistú chôdzu, niekedy vidíme, že sa každým okom pozerá inam. Pri komunikácii nerozumie, čo mu hovoríme alebo aj sám nedokáže komunikovať. Záleží aké centrum je zasiahnuté.

Do akého času je potrebné podať liečbu a nečakať, že to prejde samo?