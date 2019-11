Chovan o zranení: Nie je to vážne. Na ľad sa chce vrátiť po pauze

Po náraze na mantinel bol dobitý a otrasený.

4. nov 2019 o 20:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Veľmi nepríjemné chvíle prežíval v nedeľňajšom zápase Tipsport ligy, v ktorom proti sebe nastúpili hokejisti HC Košice a Nitry (4:1), domáci útočník Michal Chovan.

Súvisiaci článok Chovan má podozrenie na otras mozgu, Haščák vynechá Nemecký pohár Čítajte

V druhej tretine ho na mantinel nešetrne narazil Eduard Šimun, ktorý dostal trest do konca zápasu.

Košického útočníka z ľadu vyniesli na nosidlách, no zo štadióna odišiel po vlastných.

Po absolvovaní všetkých vyšetrení sa rodák zo Zvolena vyjadril, že zranenie nie je vážne a na ľad by sa mohol vrátiť už po reprezentačnej prestávke.

Smolný moment si pozrel na videu

Zdravotne sa najproduktívnejší hráč ligy spolu s Marcelom Haščákom (obaja po 23 bodov, pozn. red.) cíti dobre.

„Je to už omnoho lepšie ako v nedeľu, kedy som bol po náraze dobitý a otrasený. Našťastie to nie je nič vážne a po reprezentačnej prestávke by som mal byť už úplne v poriadku. Mám za sebou už všetky vyšetrenia a podstatné je, že sa na ľad môžem vrátiť už čoskoro,“ povedal Michal Chovan.