Kňažko: Veľa z ideálov Novembra je ešte pred nami

V Prahe ho cudzí objímali, doma ho známi obchádzali.

9. nov 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Pred tridsiatimi rokmi patrili k postavám Novembra.

Zuzana Mistríková sa stala tvárou študentského hnutia a Milan Kňažko vrátil v októbri 1989 ako jediný v ČSSR titul zaslúžilý umelec pre nesúhlas s politikou vtedajšieho režimu.

V novembri 1989 vstúpil do politického diania, spoluorganizoval a moderoval masové novembrové mítingy v Bratislave.

Obaja sa zišli nedávno v košickej Tabačke na festivale súčasnej literatúry Like, kde si zaspomínali na Nežnú revolúciu.

Zobudili sa do nového pocitu

Producentka a dramaturgička Mistríková, ktorá spolupracuje aj so Štátnym divadlom v Košiciach, študovala v pohnutých časoch tretí ročník divadelnej dramaturgie na VŠMU.

„Vstúpili do toho udalosti, ktoré sa odohrali 17. novembra v Prahe a následne chytili dynamiku, ktorú som si uvedomila, až keď skončili voľby v roku 1992. Bola som študentka, 17. november bol Deň študentstva a v čase, keď pražskí kolegovia zažívali tie chvíle na Národnej triede, tak my sme oslavovali Deň študentstva v Bratislave. Mali sme párty, strašne sme sa tešili a ráno sme sa zobudili do úplne nového pocitu.“