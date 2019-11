Za vraždu odmietol 17 rokov, dostal 24 v najprísnejšom väzení

Košický súd odsúdil mladíka, ktorý zavraždil svoju starú mamu.

7. nov 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Okresný súd Košice II sa v stredu zaoberal prípadom obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Obvineniu z jeho spáchania čelil 18-ročný Ján H. zo Sobraniec.

Naposledy stál pred súdom v závere minulého týždňa, keď prokurátor a obhajca predniesli záverečné reči.

V stredu bolo v pláne iba vynesenie rozsudku.

Tragédia v Lúčkach

Tragický incident sa stal vlani v októbri v rodinnom dome v obci Lúčky v okrese Michalovce.

Podľa znenia obvinenia Ján fyzicky napadol svoju 74-ročnú babku Blaženu K., s ktorou býval v jednej domácnosti. Najprv od nej pýtal peniaze a keď mu ich odmietla dať, v komore ju minimálne trikrát udrel do hlavy.

Keď dôchodkyňa spadla, na zemi ju vnuk kopal najmä do hlavy. A to aj napriek tomu, že ho babka prosila, aby prestal, slovami: „Synu! Vnuku! Nebi me!"

Ján potom v úmysle usmrtiť starú mamu uvoľnil gumenú hadicu na propán-butánovej fľaši s plynom, ktorá bola v komore vedľa ležiacej ženy, a odišiel do jej izby.

Tam spod vankúša zobral babke 240 eur, privolal si taxík a odviezol sa do Michaloviec.

Babku nechal ležať v bezvládnom stave, chrčiacu a krvácajúcu, pod hrozbou otravy unikajúcim plynom.

Vyliečiť sa už nestihla, o tri týždne na následky zranení zomrela.

Pôvodné Jánovo obvinenie z pokusu o vraždu sa zmenilo na vraždu dokonanú.

Najprv sa dohodol, potom taktizoval

Keďže Jánovi hrozil trest 20 až 25 rokov alebo doživotie, v priebehu vyšetrovania prejavil záujem uzavrieť s prokurátorom dohodu o vine a treste.

Hoci spodná hranica sa tak mohla znížiť až o tretinu, dohodli si 17 rokov v ústave so stredným stupňom stráženia. Takýto návrh potom prišiel na súd.

V apríli si to však Ján na súde rozmyslel a oznámil, že s touto dohodou nesúhlasí.

Prípad sa vrátil na prokuratúru, ktorá následne podala obžalobu.

Ako povedal obhajca Daniel Sopko, pravdepodobným dôvodom zmeny názoru jeho klienta je snaha dopracovať sa k miernejšiemu trestu.

„Klient si je vedomý toho, že sadzba je 20 až 25 rokov alebo doživotie. Za určitých podmienok však aj súd môže dolnú hranicu znížiť o tretinu, teda na približne 13 rokov a 4 mesiace. Klient sa ku skutku priznal a prizná sa aj na pojednávaní. Týmto postupom verí, že sa dostane k trestu nižšiemu, ako bolo s prokurátorom dohodnutých 17 rokov. My sme pôvodne navrhovali 15 rokov," uviedol Daniel Sopko.

Čakanie na rozsudok

Ani v júli sa senát k rozsudku nedopracoval. A to napriek tomu, že Ján na začiatku pojednávania urobil vyhlásenie o vine a súd ho prijal.

V júni totiž Okresný súd v Liptovskom Mikuláši uznal mladíka vinným zo zločinu sexuálneho zneužívania a poslal ho na tri roky za mreže. Krajský súd v Žiline následne tento verdikt potvrdil.

Keďže košický súd potreboval pre rozhodnutie vo veci zločinu vraždy písomné vyhotovenie „žilinského" verdiktu, musel si naň počkať.