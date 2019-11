Poslanci rozhodli, že mesto Košice môže skupovať akcie vodární

Ročný limit je stanovený maximálne na 150-tisíc kusov.

6. nov 2019 o 16:59 Judita Čermáková, Peter Jabrik

KOŠICE. Mestské zastupiteľstvo schválilo na stredajšom mimoriadnom zasadnutí zámer mesta Košice zvyšovať jeho majetkovú účasť vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a. s., Košice.

Za rok môže mesto kúpiť len 44 776 akcií

Poslanci odsúhlasili odhadovanú trhovú cenu jednej akcie na 3,35 eura, ktorá bola stanovená na základe odborného posudku spoločnosti value4you, s. r. o.

Mesto plánuje za túto cenu nakúpiť ročne do 44 776 akcií (je to 0,64 percenta všetkých akcií VVS) formou odkupovania od súčasných akcionárov VVS a od roku 2020 sa na to má každoročne v mestskom rozpočte vyčleniť maximálne 150-tisíc eur.

Vedenie magistrátu má osloviť starostov i primátorov a na prvé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2020 predložiť informáciu o ich záujme previesť akcie VVS na mesto Košice.

Ak nakúpi mesto od obce akcie vodární, neuplatňujú sa žiadne predkupné práva, nevyžaduje sa predchádzajúci súhlas predstavenstva a ani dozornej rady VVS.

Obmedzením sú len financie a ochota niektorého z akcionárov akcie predať.

Pre zaujímavosť, pri schválenom ročnom tempe by mohlo mesto teoreticky získať väčšinu vo vodárňach zhruba o 40 rokov a stálo by ho to okolo 7 miliónov eur.

Mesto prebilo vodárne o 3 centy na akciu

Mesto, ako najväčší akcionár vo VVS (20,44 percenta akcií), teda o 3 centy prevýšilo maximálnu cenu za akciu, na akú dostala samotná vodárenská spoločnosť mandát na skupovanie akcií od akcionárov na poslednom valnom zhromaždení.

Jeho platnosť stanovili na 18 mesiacov a najvyšší počet akcií obmedzili na 150-tisíc.

Najnižšiu kúpnu cenu jednej akcie stanovili na 0,10 a najvyššiu na 3,32 eura.

„Už na valnom zhromaždení sme vystúpili s tým, že nie je správne, aby sa takouto formou preskupovali akcie akcionárov,“ pripomenul na začiatku rozpravy primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Upozornil, že vzhľadom na Obchodný zákonník a stanovy VVS by takto získané akcie mohlo vedenie spoločnosti previesť so súhlasom dozornej rady na návrh predstavenstva aj na tretí subjekt, teda nie na niektorého z akcionárov (mestá a obce).

Podľa Polačeka si na rozdiel od neho nemôže samospráva pri záujme kúpiť akcie VVS stanoviť cenu svojvoľne, ale musí byť vygenerovaná znaleckým alebo odborným posudkom, čo ju limituje pri prípadnom navyšovaní ceny.

Tým by však nebol obmedzovaný tretí subjekt (napr. nejaká eseročka), takže by už ako riadny akcionár mohol skupovať akcie od ostatných akcionárov za vyššiu cenu, akú by im mohli ponúknuť napríklad Košice.

Akcie chcú udržať medzi samosprávami

„Máme obavy, že sa malým obciam podsúva, aby predali svoje akcie, lebo je to výhodné. Nemyslím si to, mali by zostať v rukách miest a obcí,“ vysvetlil Polaček.

Pokračoval, že sú tu o tom indície, ale priznal, že priame stanovisko vedenia vodární ani akcionárov neexistuje.

„Vychádzam z toho, že akcionári dovolili VVS skupovať vlastné akcie a tie môže v zmysle Obchodného zákonníka vlastniť len tri roky. Je tu teda otázka, ako s nimi naloží. Verím, že po tomto rokovaní sme vyslali signál vedeniu VVS, predstavenstvu a dozornej rade, že my nesúhlasíme s takým postupom, že by sa akcie predávali tretím osobám. My teda odporúčame, aby sa rozdelili medzi akcionárov tak, ako sa to udialo už v minulosti.“

Doplnil, že to, čo má vedenie VVS s nakúpenými akciami urobiť, akcionári nestanovili.

„A to je riziko, na ktoré upozorňujem,“ zdôraznil Polaček.

Verí, že sa podarí uchrániť túto spoločnosť a vodu ako najvzácnejšiu komoditu pre budúce generácie.

„Ak sa na trhu v rámci rodiny akcionárov vodární nájde obec, ktorá sa rozhodne svoje akcie speňažiť, bude ich mesto Košice pripravené odkúpiť vďaka predkupnému právu, ktoré ako akcionár má," poznamenal Polaček, ktorý sa poďakoval poslancom, že takúto možnosť pre mesto odsúhlasili.

Dodal, že je tu už skupina obcí s veľmi nepatrným podielom vo VVS (500 až tisíc akcií, Košice majú takmer 1,43 milióna), ktoré sú ochotné predávať, lebo pri ich nízkych rozpočtoch ide o zaujímavé sumy.

O ktoré konkrétne napríklad ide, neuviedol.

O reakciu sme požiadali aj vedenie VVS. Zatiaľ ju neposkytlo.

Djordjevič Polačekovi: Hráte sa na vlka z Wall Street?

„Racionálne uvažujúci investor by nebol ochotný investovať do spoločnosti také vysoké prostriedky, ktoré mu nedokáže spoločnosť zhodnotiť,“ zacitoval poslanec Michal Djordejvič (nezávislý) zo samotného odborného posudku, ktorý si nechalo vypracovať mesto.

„Ja sa vás otvorene pýtam: Hráte sa na vlka z Wall Street alebo tu riešite osobný problém s pánom Hrehom (šéf VVS – pozn. red.) alebo s niekým iným z vodární? Prečo vťahujete do vlastného boja mesto Košice prostredníctvom tohto materiálu pre poslancov mesta a neviete pochopiť, že valné zhromaždenie, teda akcionári, neboli ochotní vás a ani námestníka Gibódu akceptvať do tejto spoločnosti,“ pýtal sa Djordjevič primátora.

Dodal, že sa ide vyhadzovať von oknom 150-tisíc eur ročne, pričom mesto potrebuje peniaze inde a ešte si na to musí požičiavať.

Ladislav Rovinský (KAN) pripomenul Djordjevičovi ako dosť dôležitú vec, že mesto len reaguje na akciu vodární, ktoré prišli ako prvé so skupovaním akcií.

„Prečo? Viete dať na to odpoveď? Tie hrozby, ktoré spomínal primátor, nie sú nereálne,“ narážal Rovinský na možnosť, že by sa k akciám dostal nejaký tretí subjekt mimo obcí a miest.

„Rád by som vedel, prečo mesto Košice nemá do dnešného dňa svojho zástupcu v dozornej rade vodární,“ poznamenal Henrich Burdiga (KAN).

Viceprimátora Marcela Gibódu (KAN) neschválili akcionári ani na druhý pokus na júnovom valnom zhromaždení do tohto orgánu.

Burdigovi prekážalo, že na stanovenie objektívnej hodnoty jednej akcie sa neoslovili aspoň dve nezávislé znalecké spoločnosti, aby sa zabezpečila transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť nakladania s majetkom mesta.

Vypracovaný bol iba odborný posudok, v ktorom sa podľa poslanca navyše priamo konštatuje, že „bez interných dát spoločnosti nie je možné objektivizovať cenu akcií VVS“. A tie spoločnosť value4you nemala, čo sama potvrdila.

Aj z posudku, ktorý nechal vypracovať primátor, podľa Burdigu vyplýva, že „investícia do zvyšovania majetkovej účasti mesta Košice vo VVS predstavuje veľké riziko a racionálny investor musí postupovať obozretne a po zvážení všetkých uvedených ekonomických ukazovateľov, záverov a rizík“.

Polaček reagoval, že cena za akciu od vedenia VVS, ktoré má k dispozícii všetky potrebné čísla, sa od tej z odborného posudku mesta líšila len o 3 centy.

„Mesto Košice nie je investor, ktorý ide zhodnocovať svoju investíciu o desať percent. Mesto má obhajovať verejný záujem,“ kontroval Gibóda na výhrady o nehospodárnosti a rizikovosti skupovania akcií mestom.