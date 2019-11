Kauzu staromestského starostu už preberajú aj gymnazisti na občianskej náuke

Petrovčik dostal od poslancov ďalšiu pokutu a učiteľ ho poprosil, aby odstúpil.

9. nov 2019 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Miestni poslanci z košického Starého Mesta vo štvrtok odsúhlasili pre starostu Igora Petrovčika (ex-Spolu) pokutu 1 748 eur za to, že v majetkovom priznaní vo verejnej funkcii zamlčal svoje dlhy.

Tie vznikli počas jeho podnikania, no ani po 12 rokoch nebolo konkurzné konanie na jeho majetok ukončené.

Za toto obdobie mu dnes už bývalá správkyňa konkurznej podstaty Alexandra Chapčáková (v súčasnosti prednostka Mestského úradu v Prešove) nesiahla ani na plat, pričom za posledný rok len vo funkcii starostu zarábal mesačne 3 063 eur.

Dlhy zaprel aj ako poslanec

Štvrtková sankcia za porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu je pre neho už druhou v poradí.

Súvisiaci článok Petrovčika košickí poslanci vyzvali, aby sa vzdal mandátu Čítajte

Petrovčik, ktorý okrem starostovského postu zastáva tiež funkciu poslanca v krajskom i mestskom zastupiteľstve, postupoval pri vypisovaní majetkových priznaní podobne aj tam.

Jeho počínanie ohodnotili v stredu mestskí poslaneckí kolegovia pokutou 135 eur.

Rovnaké konanie vo veci ochrany verejného záujmu voči Petrovčikovi prebieha stále aj na župe.

Niektorí staromestskí poslanci ho tiež vyzvali, aby okrem finančných dôsledkov čelil za kauzu i politickej zodpovednosti a odstúpil.

Doteraz tak Petrovčik urobil iba v prípade členstva v strane Spolu, ďalej opustil post v dozornej rade Kositu i kreslo šéfa mestskej komisie dopravy a výstavby.

Petrovčik pre Korzár pred časom povedal, že odchod z funkcie starostu i poslanca zváži, až keď to od neho budú žiadať obyvatelia Starého Mesta, ktorí ho volili.

Prosba od občana

Štvrtkového rokovania sa zúčastnil aj obyvateľ Starého Mesta Juraj Kolesár, ktorý vystúpil pred plénom.

Súvisiaci článok Rozdávali pokuty, najvyššiu dostal Gaj. Potrestali aj Petrovčika Čítajte

Pedagóg z aktuálne najlepšie hodnoteného slovenského Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, kde učí občiansku náuku a telesnú výchovu, na zasadnutí zastupiteľstva mestskej časti verejne poprosil starostu, aby svoj post opustil.

„Pána Petrovčika, ktorého som volil, som prišiel na zastupiteľstvo poprosiť, aby sa vzdal úradu. Dôvod je jednoduchý, oklamal mňa a oklamal množstvo ďalších ľudí, ktorí ho podporovali vo voľbách. Pokiaľ by som mal vtedy k dispozícii všetky informácie, ktoré viem teraz, svoj hlas by som mu nedal. Som presvedčený, že podobne by prehodnotili svoju voľbu i ďalší ľudia,“ uviedol stredoškolský učiteľ.

Presvedčí ho až ulica

Petrovčik deň po rokovaní, na ktorom odzneli výzvy, ale i spomenutá prosba, o svojom dobrovoľnom stiahnutí sa z verejných pozícií neuvažuje.