O zrušenej košickej divadelnej hre možno vznikne divadelná hra

Režisérka: V hre o slobode sme boli extrémne neslobodní.

11. nov 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Michala Hadušovská pôsobila na pražskej divadelnej scéne vyše 12 rokov, venovala sa autorskému divadlu.

Po návrate na východné Slovensko ju angažovalo Štátne divadlo Košice.

Na 30. výročie Novembra ´89 mala zrežírovať premiéru inscenácie Marcela Děkanovského s názvom Spin.

Divadlo sa nedávno rozhodlo hru stiahnuť a nahradiť ju predstavením List Gustávovi Husákovi podľa známeho Otvoreného listu Václava Havla.



Vedenie divadla argumentovalo technickými príčinami.

Děkanovský hovoril o impotencii štátnej inštitúcie a spolitizovaní.

Kauza bude mať zrejme súdnu dohru.

Minulý týždeň podal Děkanovský na okresnej prokuratúre trestné oznámenie pre ohováranie.

Výtvarník Peter Kalmus totiž tvrdí, že Děkanovský spolupracoval s ŠtB a donášal na lídra košickej Nežnej revolúcie Marcela Strýka.

Dokazovať to má spis Komúna.

Súd Děkanovského pred niekoľkými rokmi od spolupráce oficiálne očistil.

Príliš veľa tlakov

O okolnostiach prípravy a zrušenia hry sme sa rozprávali s jej režisérkou, ktorá sa hre začala venovať už v lete minulého roku.

Hovorí, že v kauze bolo príliš veľa tlakov.

Ako vnímate protichodné zdôvodnenia zrušenia premiéry? Autor hry najnovšie tvrdí, že ste nezvládli vedenie hry.

Autor nebol na žiadnej skúške a žiadne moje predstavenie nevidel. V hre Spin, ktorú napísal a ktorej hlavnou postavou bol on sám, hrdina žiadne problémy neprekonával a žiadne chyby nemal, bola takou rozprávkou. Hlavný hrdina v jeho hre sa tým stal neskutočným a ťažko uveriteľným. A podľa toho, ako sa autor správa po zrušení inscenácie, si zrejme myslí, že ich nemá ani ako človek. Ukazuje prstom a viní všetkých okolo, uráža, vyhráža sa žalobami a tým sa zbavuje akejkoľvek zodpovednosti. Spin mal byť pre neho asi jeden z posledných verejných tvorivých prejavov a takýto koniec musí byť veľmi smutný.



Ako prebiehali posledné dni pred zrušením? Intenzívne sa o tom v divadle diskutovalo?

Bolo to stresujúce obdobie, bola to zmes mnohých emócií. Cítila som, že to nik nemá pod kontrolou. Rozhodovalo sa o tom niekoľko dní, konzultovali sme to s generálnym riaditeľom, so šéfom činohry a na základe mnohých rozhovorov, zvažovaní mnohých scenárov a situácií sa tak napokon divadlo rozhodlo.

Ak by sa hra nezrušila, bola by to hanba pre divadlo i samotného autora?