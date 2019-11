Bežcov na ceste do Lúrd trápi bolesť nôh a málo spánku

Aktuálne sú v Švajčiarsku a tešia sa z odbehnutých kilometrov.

10. nov 2019 o 12:41 Daniela Marcinová

KOŠICE, RUM, BRISECK. Štafetoví bežci na 2400-kilometrovej trase Košice - Lurdy na čele s kňazom Petrom Gombitom sa už druhý deň nachádzajú vo Švajčiarsku.

Súvisiaci článok Bežcov do Lúrd neopúšťa dobrá nálada, súperia medzi sebou o každý kilometer Čítajte

V nedeľu napoludnie sa dostali za mesto Briseck.

Podľa harmonogramu by hranice s Francúzskom mali prekročiť v pondelok.

Ako potvrdzuje hovorca bežeckého tímu a navigátor Pavol Kačmár, všetci sa tešia, že sú už tak ďaleko.

Hoci ich dobrá nálada neopúšťa, začínajú cítiť prvé bolesti nôh a spánkový deficit.

„Spánku je málo, šoféri sprievodného vozidla spali zo začiatku len tri hodiny denne, no už je to lepšie. Postupne prichádzame na spôsob, ako to urobiť tak, aby to bolo udržateľné po dobu 14 dní," opísal Kačmár podmienky na ceste do Lúrd.

Počasie sa strieda ako na hojdačke.

Po daždivom Slovensku a slnečnom Rakúsku sa opäť rozpršalo, čo v chladných novembrových dňoch rozhodne nie je nič príjemné.

Ak už na zahriatie nepomôže beh, treba si pomôcť aj inými prostriedkami.

„V piatok sme mali spoločný stretávací bod v obci Rum, kde sme si spolu pripili rumom," pridáva Kačmár úsmevnú príhodu z ciest.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok S Gombitovým tímom beží do Lúrd aj maratónec Polák Čítajte