Električka sa zrazila so sanitkou s majákom. Vodiča súd oslobodil

Šofér mal červenú, no všetci ho pustili. Okrem vodičky MHD.

15. nov 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Okresný súd Košice II sa tento týždeň zaoberal prípadom dopravnej nehody. Obvineniu z jej zavinenia čelil 36-ročný vodič sanitky košickej záchrannej služby Rudolf F.

Prokurátor ho obžaloval z prečinu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. A to aj napriek tomu, že Rudolf riadil sanitku so zapnutým majákom a výstražným zvukovým znamením, teda ako vozidlo s právom prednostnej jazdy.

Sanitka mala červenú, električka zelenú

Nehoda sa stala v križovatke ulíc Rastislavova a Južná trieda.

Do sanitky smerujúcej z nemocnice, ktorá chcela po prejdení križovatkou pokračovať rovno na Jantárovú ulicu, narazila električka MHD. Sedmička šla v smere od Námestia osloboditeľov a mala namierené na sídlisko Nad jazerom.

Súvisiaci článok V Košiciach sa zrazila sanitka s električkou, záchranári skončili v nemocnici Čítajte

Volkswagen Transporter vošiel do križovatky na červený signál, no so zapnutým majákom a výstražným zvukovým znamením. Električka Vario LF mala zelenú.

Obžaloba dáva vodičovi sanitky za vinu, že v dôsledku plného nevenovania sa vedeniu vozidla a nesledovania situácie v cestnej premávke vošiel do jazdnej dráhy električky, v dôsledku čoho došlo k zrážke.

Pri nehode došlo k zraneniu spolujazdkyne v sanitke Zuzany S. Jej liečba nepresiahla 42 dní.

Nepočula a nevidela

Vodič, ktorý mal aj funkciu záchranára, na polícii aj na súde vypovedal, že namierené mali na Ludmanskú ulicu, kde mal pacient kolaps a odpadával.

„Bezpečne sme prešli dve križovatky a ako sme vchádzali do tej na Južnej triede, v diaľke som z ľavej strany videl prichádzať električku. Jej rýchlosť som nevyhodnocoval, predpokladal som, že na výstražné znamenia sanitky včas zareaguje. Autá v tom smere stáli a zastala aj električka vpravo, hoci mali všetci zelený signál. Pri prechádzaní koľajnicami do nás zľava prichádzajúca električka narazila," opísal kolíziu vodič z povolania s 15-ročnou praxou.