Košičan, obvinený z pokusu o vraždu, bodal pod vplyvom drog

Obhajobe sa nepáči, že prokuratúra dala vypracovať kontrolný psychiatrický posudok.

22. nov 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Okresný súd Košice II v stredu rozhodoval o žiadosti o prepustenie z väzby.

V mene svojho klienta Eleka Č., obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu, ju podal obhajca Alexander Farkašovský.

Košičan vo veku 21 rokov je vo väzbe väznice na Floriánskej ulici takmer štyri mesiace.

Bodal a ušiel

Skutok sa stal v jednu júlovú noc na Topoľovej ulici. Elek čelí obvineniu, že v byte na 1. poschodí napadol 18-ročného Matúša T. a v úmysle usmrtiť ho na neho zaútočil nožom s dĺžkou čepele 8,5 centimetra.

Spôsobil mu štyri bodné rany na krku a dve bodné rany na dolnej strane hrudníka.

Vyžiadali si okamžitý operačný zákrok s predpokladanou dobou liečby 4 až 6 týždňov.

Uznesenie o vznesení obvinenia konštatovalo, že k úmrtiu poškodeného nedošlo iba vďaka včasne odbornej lekárskej pomoci v univerzitnej nemocnici na Rastislavovej ulici.

Po útoku mladík nasadol do otcovho vozidla Opel Meriva, no po pár kilometroch havaroval. Na Jahodnej sa zrazil s oprotiidúcim vozidlom Volkswagen Passat. Elek sa (rovnako ako druhý vodič) vážne zranil a bol hospitalizovaný v nemocnici.

Keďže obhajca predložil súdu potvrdenie lekára, že klient nie je schopný predvedenia na súd, ten o návrhu prokurátora na väzobné stíhanie rozhodoval v Elekovej neprítomnosti.

Sudkyňa Janka Túryová ho vzala do väzby pre oba navrhované dôvody. Obavu, že by ušiel a takto maril vyšetrovanie a pre obavu, že by v útokoch na Matúša pokračoval.

Kým bol Elek schopný opustiť nemocnicu, jeho izbu strážili príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže z väznice na Floriánskej ulici.

Obeť a svedkovia

V priebehu doterajšieho vyšetrovania polícia vypočula oboch aktérov incidentu i svedkov, ktorí boli v byte.

Kým Elek vypovedať odmietol, Matúš podrobne opísal, ako ho kamarát napadol. V obývačke vraj sedeli viacerí, popíjali a sledovali televízor. Keď sa rozchádzali, Elek za ním vošiel do kuchyne, siahol po noži a opakovane ho ním bodol. Matúš tvrdí, že útočník mal pri tom povedať, že je to preto, lebo mu otrávili malého brata.

Útok nožom nikto zo svedkov na vlastné oči nevidel, no dvaja uviedli, že Elek počas večera fajčil marihuanu. Potvrdil to rozbor jeho krvi, kde bola zistená prítomnosť THC.

Aj jeho otec vypovedal, že syn užíval omamné látky, ktorých vplyv spozoroval na základe jeho čudného správania.

Znalec: Psychotická porucha

Viac svetla do mladíkovho nepochopiteľného konania vniesol posudok políciou osloveného znalca z odboru psychiatria.