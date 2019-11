Lávku cez Hornád pri splave najprv opravia, potom zbúrajú

Ľudia tvrdia, že majú strach cez ňu prejsť. Poškodené dosky vymenia.

25. nov 2019 o 0:00 Judita Čermáková, Kristián Sabo

Lávka pri splave to má spočítané. (Zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Lávku ponad Hornád v Košiciach pri kúpalisku Ryba na Aničke denne využije na prechod množstvo ľudí.

Jej dosky však javia očividné známky opotrebenia, niektoré sú poškodené hnilobou, z iných trčia hrdzavé skrutky.

„Mal by sa nad touto situáciou konečne niekto zodpovedný zamyslieť. Chodievam do okolia venčiť psa. Denne tam stretávam desiatky ľudí, športovcov, ktorí tade prechádzajú či prebehujú. Tie dosky nie sú v poriadku. Čo ak niekto spadne do rieky? Kto bude zodpovedný? Pritom stačí tak málo, niektoré dosky vymeniť,“ povedala nám Košičanka Jana.

Vodohospodári: Dosky vymeníme

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) situáciu kriticky nevidí, urobí však opatrenia.