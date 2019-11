Boj o kasárne pokračuje. Vlastník sa odvolal proti ich zápisu medzi pamiatky

Mesto ich predalo za Rašiho. Proces sa vlečie už 13 rokov.

25. nov 2019 o 0:00 Judita Čermáková, Michal Lendel

KOŠICE. Krajský pamiatkový úrad v Košiciach (KPÚ) sa už niekoľko rokov snaží dostať bývalé Malinovského kasárne na zápisovú listinu národných kultúrnych pamiatok.

Ak by sa dostal rozsiahly, viac ako 4-hektárový areál z čias Rakúsko-Uhorska do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, výrazne by sa tým obmedzili plány budúceho investora zasahovať do niektorých existujúcich historických stavieb v tomto priestore.

Navyše by nesmel nechať areál v centre mesta aj naďalej chátrať.

Námietku podal vlastník

„Celý proces vyhlasovania niekdajších delostreleckých kasární v tesnej blízkosti mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach ešte nie je právoplatne ukončený. Jeden z účastníkov konania sa totiž odvolal,“ povedal Radoslav Mokriš z KPÚ.

Súvisiaci článok Majiteľ Auparku už rieši v Košiciach aj Malinovského kasárne Čítajte

Má ísť o vlastníka nehnuteľností v bývalom vojenskom priestore, ktorým je spoločnosť NEPI Rockcastle.

Kasárne sa dostali do súkromných rúk za čias bývalého primátora Richarda Rašiho (Smer).

V 2014 vyhrala verejnú obchodnú súťaž vyhlásenú mestom developerská spoločnosť HB Reavis.

Radnici vyplatila za majetok v historickom centre 5,5 milióna.

Napriek sľubovanému 150-miliónovému projektu, v rámci ktorého tam mal vzniknúť priestor pre obchody, reštaurácie, kaviarne, kultúru, administratívu a bývanie, ešte v ten istý rok boli kasárne predané.

Súvisiaci článok Košické kasárne kúpi za 5,5 milióna eur brat Auparku Čítajte

Získala ich spoločnosť New Europe Property Investments (NEPI) v rámci kúpy košického Auparku. Celková hodnota transakcie bola 165 miliónov.

V 2017 došlo k fúzii spoločností NEPI s firmou Rockcastle, pričom vznikol holding NEPI Rockcastle.

Spoločnosť patrí v súčasnosti medzi najväčšie realitné spoločnosti v strednej a východnej Európe.

O investíciách do Malinovského kasární hovoril naposledy investor v 2016, kedy spomínal tvorbu vlastného projektu.

Konanie o zápise začali po rokoch

Mokriš označil 13 rokov vlečúci sa proces zápisu kasární medzi pamiatky ako mimoriadne náročný.