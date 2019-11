Krajský súd v Košiciach potvrdil neodkladné opatrenie v prospech EEI

Mesto Košice neuspelo s odvolaním.

25. nov 2019 o 12:42 Peter Jabrik

KOŠICE. Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu Vladimíra Hriba a členov Janky Kočišovej a Rastislava Pellu zamietol 24. októbra 2019 odvolanie mesta Košice voči uzneseniu Okresného súdu Košice II o vydaní neodkladného opatrenia na návrh parkovacej firmy EEI.

Korzár o tom v pondelok informovala hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová.

Nesmie brániť firme pri prevádzke parkovania

Krajský súd tak potvrdil uznesenie prvostupňového súdu z mája 2019, ktorým prikázal mestu Košice poskytovať firme EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na území mesta v zmysle nájomnej zmluvy z 30. 7. 2012 i jej neskorších dodatkov.

A to do času jej skončenia alebo do právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktoré by konštatovalo neplatnosť nájomnej zmluvy.

Súd tiež prikázal samospráve zdržať sa dovtedy aj konania, ktoré by EEI znemožnilo alebo sťažilo plnenie zmluvných povinností a uplatňovanie práv, a to najmä ktoré by firme zabránili alebo sťažili prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovného na území mesta a ohrozili základný ekonomický model fungovania parkovacieho systému v zmysle nájomnej zmluvy a jej dodatkov.

Uložil mu tiež povinnosť zdržať sa akéhokoľvek obmedzovania výkonu nájomných práv firmy a dispozície s jej majetkom, ktorý preinvestovala do parkovacieho systému v Košiciach.

Parkovné vyberajú mesto aj EEI

EEI sa obrátila na súdy s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia po tom, ako mestské zastupiteľstvo vlani v septembri (na čele mesta stál viceprimátor Martin Petruško zo Smeru) novelizovalo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 157 o platenom parkovaní.