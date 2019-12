Mladú ženu znásilnil desať dní potom, ako sa stal trestne zodpovedný

Krajský súd potvrdil 16 mesiacov pre ľahko mentálne postihnutého mladíka.

1. dec 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Krajský súd sa minulý týždeň zaoberal prípadom znásilnenia.

Dôvodom bolo odvolanie, ktoré voči rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves podal 16-ročný Cyril Holub z obce Žehra.

Ten mladíka uznal vinným a na 16 mesiacov poslal do ústavu na výkon trestu pre mladistvých.

Holub chcel odvolaním dosiahnuť miernejší trest.

Keďže je vo väzbe, pred senát krajského súdu ho priviedla eskorta.

Venčila psa

Holub čelil obvineniu pre konanie, ktorého sa dopustil v júni 2017 v lokalite Dreveník v katastri mesta Spišské Podhradie v okrese Levoča.

Spolu s rovesníkom Mariánom Mackom tam na pravé poludnie napadli 25-ročnú Alžbetu K., ktorá venčila psa.

Zozadu ju sotili na zem a keď spadla na brucho, vyhrnuli jej sukňu, stiahli nohavičky a obaja sa snažili svojím pohlavným údom vniknúť do jej análneho otvoru.

Hoci kričala, volala o pomoc a bránila sa, svoj úmysel dokonali.

Žene okrem psychickej ujmy spôsobili aj fyzickú, niekoľko hematómov v zadnej časti tela i na kolenách si však lekárske ošetrenie nevyžiadalo.

Tretí sa len prizeral

Mentálne postihnutá žena (trpí Turnerovým syndrómom) sa po útoku vrátila domov a mame zážitok vyrozprávala. Obe šli okamžite na políciu a podali trestné oznámenie.

Vypátranie páchateľov netrvalo dlho.

Pomohol najmä kamerový záznam mesta Spišské Podhradie, konkrétne zo Štefánikovej ulice, na ktorom boli identifikovaní Holub, Macko a tretí účastník Slavomír H.

Ten sa však podľa výpovede poškodenej útoku nezúčastnil, iba tam stál a pozeral sa.

Navyše, jeho trestné stíhanie by aj tak nebolo možné, keďže bol v júni 2017 maloletý.

Urobili vyhlásenie

Na polícii obaja aktívni účastníci žalovaného skutku vinu priznali a oľutovali.

Keďže do väzby ich súd nevzal, boli stíhaní na slobode. Holub to využil na to, aby zo Slovenska utiekol, takže ako prvý sa pred okresný súd postavil Macko.

Urobil vyhlásenie, že je vinný a dostal dva roky väzenia plus sexuologické liečenie.

Holuba sa polícii p

odarilo dostať na Slovensko a zadržať až v marci 2019 a okamžite putoval do väzby. Na súde aj on urobil vyhlásenie, že je vinný, takže senát Moniky Kráľovej sa zaoberal iba okolnosťami, dôležitými pre výber trestu.

Znalecký posudok

Z posudku znalca z odboru psychiatria vyplynulo, že Holubove rozumové schopnosti sa pohybujú v pásme ľahkej mentálnej retardácie.