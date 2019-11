Z neziskovky Mestská karta unikajú traja košickí poslanci

Zdôvodňujú to arogantnou a podozrievavou komunikáciou.

28. nov 2019 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Nezisková organizácia Mestská karta (MK) Košice sa personálne otriasa v základoch.

Súvisiaci článok Vo voľbách spolu zobrali Smeru radnicu. Po roku si nevedia sadnúť za jeden stôl Čítajte

Aj do jej orgánov totiž prenikli už medializované mimoriadne napäté vzťahy medzi vedením mesta a časťou poslaneckého klubu Košickí aktivisti a nezávislí (KAN).

V stredu rezignoval na svoj post v neziskovke najprv predseda správnej rady Ladislav Strojný (nominant za Dopravný podnik mesta Košice) a vzápätí sa jeho poslanecký súpútnik i starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc zriekol funkcie člena dozornej rady.

Vyvrcholením bolo, že aj tretí z trojlístka známych bojovníkov proti parkovacej firme EEI oznámil svoj odchod - priamo riaditeľ MK Henrich Burdiga.

Ako štatutár neziskovky však musí ešte pred rezignáciou dotiahnuť do konca zákonné povinnosti, vyplývajúce z tejto funkcie.

Lörinc: Gibóda zastiera svoju nekompetentnosť deštrukciou

Strojný v stredu pre Korzár potvrdil svoju rezignáciu, ale bližšie sa k tomu zatiaľ nechcel vyjadrovať.

Súvisiaci článok Burdiga podá na Polačeka trestné oznámenie Čítajte

Lörinc odôvodnil hodenie uteráku do ringu nekompetentným a deštruktívnym pôsobením viceprimátora Marcela Gibódu z rovnakého poslaneckého klubu KAN v neziskovke.

„Ani sme len nezačali a nedali sme tomu projektu ešte žiadnu šancu, ale už ho ničíme a robíme nezmyselné rozbroje. Nemám chuť spolupracovať s takými ľuďmi, ktorí na jednej strane nedokážu prispieť ničím pozitívnym, ale na druhej strane deštrukciou zastierajú vlastnú nekompetentnosť, čo sa prejavuje okrem iného aj hejtovaním či zlobou,“ vysvetlil už bývalý člen dozornej rady MK.

Neziskovka mala na seba prebrať od Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) správu mestskej karty (využíva sa predovšetkým v MHD) ešte za predchádzajúceho vedenia mesta na čele s viceprimátorom Martinom Petruškom (Smer).

Súvisiaci článok Firma s Rašiho švagrom robí biznis s dopravným podnikom Čítajte

Tesne pred komunálnymi voľbami sa to však po článku Korzára napokon stoplo pre kritiku, že mestské zastupiteľstvo stráca nad celým týmto projektom kontrolu.

Po nástupe novej garnitúry bolo okolo nej ticho. Až doteraz.

„Ide o dlhodobý problém, na ktorý sme viackrát verejne upozorňovali. A to je, akým spôsobom je vedené mesto. Žiaľ, tieto problémy preniesol pán viceprimátor Gibóda aj na pôdu neziskovky Mestská karta Košice. Namiesto toho, aby sa snažil uhasiť požiar, ešte doň prilial 20 litrov benzínu. Následkom toho je vzdanie sa funkcií niektorých členov orgánov neziskovky,“ komentoval Burdiga aktuálne dianie.

Súvisiaci článok Nová mestská karta: Či sa vôbec zavedie, je otázne Čítajte

Pokračoval, že dlho sa neúspešne dožadoval od vedenia mesta, aby sa vyjadrilo, ako sa nastaví fungovanie mestskej karty do budúcnosti. Konštatoval, že jemu osobne ho nikdy nepovedali. Teda, či sa vôbec rozbehne pripravený projekt alebo sa neziskovka dá do likvidácie a vytvorí sa nová s priamym vplyvom mesta.

„Je tu projekt rozvoja, síce pripravený ešte našimi predchodcami, ale myslím si, že nie je zlý, práve naopak. Vedenie mesta však stále rieši svoju aktuálnu operatívu, no nevenuje sa záležitostiam rozvoja. Aj preto mestská karta doteraz stagnovala. Snažil som sa to rozhýbať, ale, žiaľ, medzičasom zamrzli moje vzťahy s vedením mesta.“

Burdiga: Vyčítal mi audit, ktorý stál iba 480 eur

Vygradovalo to podľa neho na minulotýždňovom rokovaní, keď „došlo zo strany viceprimátora k nekompetentným vyjadreniam, osočovaniu a ničím nepodloženému obviňovaniu z jeho strany, takže sme museli rokovanie po necelej hodine prerušiť“.

Súvisiaci článok Exprimátor Raši bagatelizuje svoj podiel na súhlase s neziskovkou Čítajte

Ako príklad uviedol, že Gibóda jeho i Strojného začal napádať, ako si mohol dovoliť dať sám od seba vykonať audit za 480 eur, hoci na to nebol kompetentný.

„Ako štatutár som si však len plnil svoje povinnosti, keďže v minulosti tu boli rôzne indície už z predchádzajúceho volebného obdobia, že MK nefungovala práve korektným spôsobom a boli tu aj ďalšie podnety. Tak som teda dal preveriť, ako bolo nakladané s finančnými prostriedkami a jediný objektívny spôsob bol audit. Jeho záver bol taký, že žiadne účtovné osnovy neboli porušené, zistené boli len drobné a formálne nedostatky,“ komentoval Burdiga.

Zdôraznil, že takéto audity stoja zvyčajne aj niekoľkotisíc eur, takže výrazne ušetril a navyše môže podľa štatútu sám rozhodovať o výdavkoch do 5-tisíc eur.

„Nerozumiem preto, o čo vlastne viceprimátorovi išlo. Pritom sám mal pripomienky pri schvaľovaní uzávierky za rok 2018, ktorú sme práve na jeho návrh odobrili iba s výhradou. A tak som to dal auditom preveriť.“

Vraj zarába 2500 mesačne. Ironicky reagoval, že 2,5 milióna

Spomenul, že Gibóda mal urážlivé narážky typu „kým je motivovaný“ a podobne.

Súvisiaci článok Žiadajú Polačeka, aby povedal, kto z aktivistov je poslíček Smeru Čítajte

„Toto korešponduje so škandalóznym obvinením zo strany primátora Jaroslava Polačeka v jeho zverejnenom blogu, že sme poslami Smeru a že sme chceli veci za hranou zákona. Keďže som nikdy nebol smerák, je pre mňa takéto obvinenie naozaj tragikomické.“

Tvrdí, že keď sa čelným predstaviteľom mesta nepodarilo ho zdiskreditovať pri kauze asanačky, tak to teraz skúšajú cez mestskú kartu.

„Jednoducho sa potrebujú zbaviť nepohodlného protivníka. To, čo sami predtým kritizovali u smerákov, teraz robia sami.“

Rovnako ako Lörinc tvrdí, že nekandidovali preto, aby sa naťahovali s ďalším primátorom, ale preto to, aby začali konečne tvoriť.

Objavilo sa podozrenie, že ako štatutár neziskovky zarába 2 500 eur mesačne.

„Je to dva a pol milióna... Ale teraz vážne. Rovná nula. Dá sa to ľahko preukázať z dokumentov. Je to absurdné už aj preto, že na účte neziskovky nie je ani len tých 2 500 eur, takže ani neviem, skade by som si ich asi tak mohol dať vyplatiť. Vedia to potvrdiť aj ostatní členovia orgánov Mestskej karty, ktorí sa takisto vzdali nároku na odmenu."

Poukázal na to, že pracuje bez akéhokoľvek zázemia i techniky. Na výkon tejto funkcie využíva kanceláriu i výpočtovú techniku svojej firmy a dáva do toho aj vlastné súkromné peniaze.

„K aktuálnemu dianiu v štatutárnych orgánoch neziskovej organizácie Mestská karta sa vyjadrím po najbližšom rokovaní jej správnej rady,“ reagoval viceprimátor Gibóda.