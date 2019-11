Bašistovej prerod: Do parlamentu prišla ako pravičiarka, odíde ako národniarka

Medzitým kandidovala za košickú primátorku ako nezávislá.

30. nov 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Alena Bašistová sa v roku 2016 dostala do Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sieť, ale väčšinu času v nej potom pôsobila ako nezaradená poslankyňa.

Do februárových parlamentných volieb 2020 však už pôjde na kandidátke národniarov.

Začiatkom týždňa o jej vstupe do SNS informoval predseda strany a parlamentu Andrej Danko.

„Chcel by som možno verejne poďakovať za dôveru pani Bašistovej a za tú spoluprácu, ktorá bežala medzi našimi poslancami a ňou,“ uviedol Danko.

Bašistová to odôvodnila tým, že s členmi SNS sa jej v predchádzajúcom období spolupracovalo „veľmi dobre" s dôvetkom, že by rada naďalej hájila záujmy Košičanov i ľudí z východného Slovenska a uchádzala sa o podporu v nasledujúcich voľbách.

Podporovala vládu

Sieť sa rozpadla krátko po vytvorení vlády so Smerom, SNS a Mostom-Híd.

V marcových voľbách získala desať mandátov, no kvôli spolupráci so Smerom ju postupne poslanci opustili.

V auguste 2016 ostali v jej radoch z poslancov len Radoslav Procházka a Alena Bašistová. Tá zo strany odišla ako posledná v máji 2017.

Odvtedy až do terajšieho vstupu do SNS pôsobila v parlamente ako nezaradená poslankyňa a hlasuje s koalíciou. Riadi výbor pre sociálne veci.

Odborník: Politický oportunizmus

Politológ Tomáš Koziak tvrdí, že Bašistovej politický prestup vzbudzuje nedôveru.

„Podľa mňa to nemôže dôveryhodne pôsobiť ani na voličov SNS. Bola súčasťou vládnej koalície, za ktorú hlasovala, ale na druhej strane netreba zabudnúť, že do parlamentu sa dostala za Sieť. Vstúpila zo strany Sieť do strany SNS, ktorá predstavuje v mnohých prípadoch možno až protiklad toho, akým spôsobom bola profilovaná strana Sieť. Vstupom do SNS v mnohých prípadoch poprela hodnoty, ktoré prezentovala strana Sieť. Vnímam to v jej prípade ako čistý politický oportunizmus.“