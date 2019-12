Suja dúfa, že mu zlomený nos pridá na kráse

Na Mikuláša by vďaka novej vizáži mohol zahrať čerta.

2. dec 2019 o 18:14 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice si po víťazstve 2:1 po samostatných nájazdoch v Trenčíne pripísali už štvrtý triumf v rade.

Oceliari mali na dosah zisk troch bodov v riadnom hracom čase, no štyri minúty pred koncom inkasovali v oslabení vyrovnávajúci gól z hokejky Bezúcha, ktorý je v Trenčíne na hosťovaní práve z Košíc.

V samostatných nájazdoch napokon rozhodol najlepší strelec Tipsport ligyMarcel Haščák.

Košickí hokejisti sa na domácom ľade najbližšie predstavia v piatkovom mikulášskom kole, keď v Steel Aréne privítajú Zvolen.

Bude si musieť zvyknúť na košík

Zo zápasu v Trenčíne si odniesol stehy na nose košický útočník Jakub Suja, ktorého v druhej tretine narazil protihráč na mantinel.

„V prvom momente som bol po náraze otrasený a keď som zistil, že mi začína tiecť krv, snažil som sa čo najskôr dostať na striedačku, aby mi to doktor čo najskôr zašil. Napokon mi spravil asi tri stehy. Pôvodne to vyzeralo, že je to len narazené. V Košiciach som ale išiel na röntgen, kde mi povedali, že nos je zlomený. Museli mi to aj naprávať, čo nebolo vôbec príjemné,“ povedal Suja.

Košický odchovanec zrejme vynechá utorkový zápas s Liptovským Mikulášom a najbližšie nastúpi aj s košíkom na prilbe v piatok proti Zvolenu.

„Dostal som voľno, aby som mohol byť v pokoji, takže najbližší zápas asi vynechám a v piatok by som už mal hrať. Bez košíka by to určite nešlo, zlomenina potrebuje nejaký čas na doliečenie. Budem si naň teda musieť zvyknúť, nechcel by som to riskovať len s plexisklom,“ skonštatoval Suja.

Nos sa mu zrejme zakriví

Dcérka Hanka zmenu na otcovom nose po prvom pohľade vtipne okomentovala.