Čaká na transplantáciu srdca. Chcem žiť a urobím pre to všetko, hovorí

Jeho život závisí od pumpy, ktorú nosí cez plece.

25. dec 2019 o 0:00 Judita Čermáková, Monika Almášiová

KOŠICE, PREŠOV, BRATISLAVA. Želanie pevného zdravia a šťastia vyslovujeme prirodzene, často bez hlbšieho zamyslenia, veď sa to tak patrí.

Keď niekto potriasa pravicou 31-ročnému Františkovi Šipkovi, želá mu šťastie a zdravie najúprimnejšie ako to len ide.

Šťastie, aby sa pre neho našlo nové srdce čo najskôr a zdravie, aby čakanie naň zvládol.

V transplantačnom programe bol zaradený dvakrát, prvý raz krátko po dvadsiatych narodeninách, druhýkrát od minulého roka.

Žiť čo najnormálnejší život mu nateraz umožňuje srdcová pumpa, ktorú si nosí v taške.

Dvadsaťštyri hodín denne, bez akejkoľvek prestávky.

„Odkedy bojujem so svojou chorobou zistil som, že ľudský organizmus je zvláštny a veľmi prispôsobivý. Je to len o tom, či sa vzdáme alebo nevzdáme. A ja som si povedal, že chcem žiť a urobím pre to všetko,“ hovorí odhodlane rodák z Košíc, žijúci v Prešove.

Osudná chrípka

František má so srdcom problémy od dvadsiatky.

Poctivo vyležal zápal pľúc, no v tom istom roku ho potrápila aj chrípka.

„Tá mi sadla na srdce. Začal som sa nejako slabo cítiť a tak som vyhľadal lekára. Obvodný ma poslal na röntgen a na pľúcne vyšetrenie. Zistilo sa, že mám zväčšené srdce,“ začína rozprávať svoj príbeh.

Skončil vo Východoslovenskom ústave srdcovocievnych chorôb v Košiciach (VÚSCH).

„Diagnostikovali mi kardiomyopatiu, s tým, že moja ľavá komora bola o štyri milimetre väčšia ako mala byť. Srdce mi začalo pomaly zlyhávať.“

Bolo zle, no stále nie najhoršie. Vďaka dobrej kondícii, ktorú získal hraním hádzanej, srdce stále dokázalo utiahnuť chod celého tela.

„Pri tejto diagnóze prvá odchádza pečeň, postupne zlyhávajú orgány, pretože nie sú prekrvené, no moje srdce to stále zvládalo, hoci jeho ejekčná frakcia bola 20 percent, pri 15 percentách ste už kandidát na transplantáciu.“ (meraním ejekčnej frakcie sa zistí percentuálna hodnota objemu krvi vytlačenej z ľavej komory pri každom sťahu srdca z množstva krvi pred stiahnutím. Zdravé srdce vytlačí pri každom sťahu viac ako 55 % krvi, pozn. red.)

Čakateľ na transplantáciu

Jeho stav sa však naďalej zhoršoval. Trápenie vyvrcholilo sériou záchvatov.

Prvý dostal krátko po röntgene vo VÚSCH, no lekárov ukecal, že by rád ešte strávil víkend doma.

To už tušil, že sa z nemocnice tak skoro nedostane.